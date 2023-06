Sport x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport recebe o Avaí na noite desta quarta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Sport entra em campo buscando o terceiro triunfo consecutivo para continuar próximo do G-4. O Rubro-Negro está em sexto lugar, com 17 pontos.

Do outro lado, o Avaí vive um mau momento na temporada, vem de derrota e está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 8 pontos. O time catarinense não poderá contar com Eduardo, suspenso.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Eduardo, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Fabinho, Henrique, Fabrício, Jorginho e Luciano Juba; e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Avaí: Ygor Vinhas, Roberto, Alan costa, felipe Silva, Thales, Wellington, Giva Santos, Marquinhos, Gustavo Modesto, Waguininho e Gustavo Santos. Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Ricardo Bueno, Júlio César e Rafael Gava estão no departamento médico, enquanto Eduardo cumpre suspensão.

Quando é?