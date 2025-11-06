Sport x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e um empate no Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a parte intermediária da tabela, com 40 pontos, 12 a menos que o Bahia, quinto colocado e último time dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Sport vive situação oposta. Lutando contra o rebaixamento e pressionado por quatro derrotas consecutivas, o Leão da Ilha é o lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos. Em 31 jogos, soma duas vitórias, 11 empates e 18 derrotas.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Matheusinho, Rivera, Sérgio Oliveira Barletta e Lucas Lima; Derik Lacerda.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Biel, Dudu e Rony (Hulk).

Desfalques

Sport

Rafael Thyere e Hereda seguem lesionados, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17.

Atlético-MG

Ruan Tressoldi e Bernard estão suspensos, enquanto Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 08 de novembro de 2025

sábado, 08 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 25 vitórias, contra 12 do Sport, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Galo venceu por 3 a 1.

