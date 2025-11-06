+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoSport
team-logoAtlético-MG
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Sport x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e um empate no Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a parte intermediária da tabela, com 40 pontos, 12 a menos que o Bahia, quinto colocado e último time dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Sport vive situação oposta. Lutando contra o rebaixamento e pressionado por quatro derrotas consecutivas, o Leão da Ilha é o lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos. Em 31 jogos, soma duas vitórias, 11 empates e 18 derrotas.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Matheusinho, Rivera, Sérgio Oliveira Barletta e Lucas Lima; Derik Lacerda.  

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Biel, Dudu e Rony (Hulk).

Escalações de Sport x Atlético-MG

SportHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestCAM
1
Gabriel
40
Ramon
36
L. Candido
33
M. Alexandre
15
Rafael Thyere
21
L. Kal
10
L. Lima
38
L. Pereira
14
C. Rivera
45
Matheusinho
92
Pablo
22
Everson
23
I. Roman
6
J. Alonso
14
Vitor Hugo
21
A. Franco
38
C. Paulista
2
Natanael
8
F. Vera
17
Igor Gomes
77
Biel
33
Rony

3-4-2-1

CAMAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Lucena

CAM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Sampaoli

Desfalques

Sport

Rafael Thyere e Hereda seguem lesionados, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17.

Atlético-MG

Ruan Tressoldi e Bernard estão suspensos, enquanto Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: sábado, 08 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 25 vitórias, contra 12 do Sport, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Galo venceu por 3 a 1.

SPO

Outros

CAM

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0