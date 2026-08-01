Luciano Spalletti, treinador da Juventus, comparou a situação da seleção da Itália após o retorno de Roberto Mancini a uma tentativa de atualizar um telefone antigo e desgastado, revelando ao mesmo tempo sua visão tática para o aproveitamento de Kerim Alajbegović na formação da equipe.

As declarações do técnico à imprensa vieram após a vitória amistosa que a Juventus conquistou na noite de hoje pelo placar de 2 a 0 sobre o Nice, com gols marcados por Douglas Luiz e Justin Obouavwodo.

O elenco da equipe continua longe de estar completo, com as negociações tendo chegado a um estágio avançado para a contratação de Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, e de Alajbegović, do Bayer Leverkusen.

A possibilidade da chegada do talento da seleção da Bósnia e Herzegovina levantou algumas dúvidas sobre como ele poderia atuar na formação titular ao lado de Kenan Yildiz, Kolo Muani e Francisco Conceição.

Spalletti disse aos jornalistas na zona mista: "Nos falta, no momento, um atacante de referência capaz de segurar a bola e um armador que possa municiá-lo."

Spalletti acrescentou: "Kolo Muani é um atacante completo, pois pode recuar e fazer a ligação com os meio-campistas, além de poder atacar os espaços e jogar também pelos lados. Já Alajbegović eu vejo mais próximo da posição de armador atrás do atacante."

Isso indica a possibilidade de Kenan Yildiz permanecer na posição de ponta-esquerda, com a chance de se optar por um esquema 4-2-3-1, embora Alajbegović também possa jogar nessas posições de ponta.

Spalletti havia assumido a missão de treinar a Juventus em outubro de 2025, menos de quatro meses após sua demissão do comando da seleção da Itália.

A seleção da Itália sofreu com uma queda nos resultados desde sua saída, tendo passado pelo comando de Gennaro Gattuso e do treinador interino Silvio Baldini, antes do retorno de Mancini finalmente nesta semana.

O cargo de treinador deveria ter sido de Paolo Maldini, que renunciou em três semanas para abrir espaço a Claudio Ranieri.

Spalletti completou: "Maldini representava certamente algo novo, que era exatamente do que precisávamos com urgência."

E continuou: "Era como tentar atualizar o firmware de um telefone antigo e desgastado, mas ele simplesmente não funcionou. E, em vez de comprar um telefone novo, ficamos com o telefone antigo e não o atualizamos."

Sobre se Ranieri e Mancini são os homens certos para recolocar a Itália no caminho certo, Spalletti comentou: "Não posso saber disso. Maldini representava a passagem para a quarta marcha e voar pela estrada, mas, em vez disso, voltamos para a segunda marcha."