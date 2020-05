Soteldo no Manchester United: o camisa 10 vai mesmo deixar o Santos?

Venezuelano revelou sonho de atuar no clube inglês, enquanto Peixe mantém relações com Andreas Pereira

Cotado em diversos clubes nos últimos meses, Yeferson Soteldo renovou o seu contrato com o até 2023, mas parece que o venezuelano vai permanecer na Vila Belmiro apenas até o final do ano. Depois, jogador quer seguir a sua carreira na Europa. E já tem até o clube de preferência: o Manchester United.

Até o momento, Soteldo registra 12 gols em 59 jogos disputados com a camisa do Santos.

Confira os detalhes dos rumores e a possível transferência de Soteldo para o !

SOTELDO REVELA DESEJO DE JOGAR NO MAN. UNITED



Foto: Getty Images

O atacante de apenas 22 anos, apesar de seguir "100% focado no Santos", revelou que deseja, em um futuro próximo, jogar com a camisa do Manchester United.

Torcedor da equipe desde pequeno, o atacante revelou que começou a acompanhar os “Diabos Vermelhos” por conta de Cristiano Ronaldo.

“Não gosto de rumores, tenho minha família toda na . Presidente (José Carlos Peres) disse algumas coisas sem sentido, que diga a mim ou ao Sebastián (Cano, seu empresário)… Quero terminar essa etapa no Santos até dezembro, ganhar a Libertadores e o que for possível e depois dar outro passo. Sempre sonhei em jogar no Manchester United, sonho segue intacto. São muitos passos para chegar, mas sinto que posso. Quero ir para a Europa, mas não para ir e voltar. Quero ir e seguir minha carreira com êxito maior. Sinto que estou preparado e tenho que esperar o momento certo para fazer”, disse Soteldo, ao podcast “El Drink Team”.

“Sigo Cristiano Ronaldo desde criança, o via no Manchester United e por isso meu amor e desejo de jogar no Old Trafford. Escolheria fácil (o Manchester contra qualquer equipe do mundo, incluindo e ). Eu faria um contrato vitalício”, completou.

PRESIDENDE DO SANTOS MANTÉM CONTATO COM ANDREAS PEREIRAS, DO MAN. UNITED



Foto: Getty Images

Apesar do Santos ter sido surpreendido com a declaração de Yeferson Soteldo, o presidente José Carlos Peres tem na manga conversas com um meia justamente do Manchester United. Trata-se de Andreas Pereira.,

“Eu tenho o Andreas Pereira no WhatsApp e tenho falado com ele, ganha muito no Manchester United. Certamente vestirá a camisa do clube um dia”, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Torcedor declarado do Santos, o meia já declarou que a sua prioridade, quando voltar ao , será o .

"Tenho muita vontade. Minha preferência vai ser o Santos, sempre. Minha família também é do Paraná, gosta muito do . São os dois únicos que, se tiver preferência, eu gostaria de jogar", disse em entrevista ao Esporte Interativo.

Vale destacar que Andreas Pereira, de 24 anos, possui contrato com o Manchester United até junho de 2023.