Sonho de Soteldo, Manchester United se dá bem com sul-americanos (menos brasileiros)

Atacante de 22 anos do Santos revelou desejo em defender a camisa dos Red Devils, clube que neste século vem apostando em jogadores da América do Sul

O atacante Yeferson Soteldo disse no começo desta semana que sonha em atuar um dia pelo Manchester United. Ainda que esteja "100% focado" no , o venezuelano escolheu justamente um clube que parece ser boa casa para atletas de vindos do continente sul-americano. Quer dizer, menos para quem vem do .



Um dos clubes mais fortes das duas últimas décadas do futebol, ainda que tenha perdido um pouco de espaço nos últimos anos, o United criou uma cultura de contratar jogadores da América do Sul desde o início do século XXI, e obteve sucesso com a maioria dos não-brasileiros.



Grande símbolo desse período, o equatoriano Antonio permaneceu por dez anos no clube do norte inglês, chegando a ser capitão nos três anos derradeiros do seu contrato. Hoje na , é visto como um atleta histórico no período recente do United.



Além dele, já atuaram lá nomes conhecidos do continente, como o zagueiro Gabriel Heinze e o atacante Carlos Tevez, ambos argentinos. Os dois seguiram um caminho de sucesso inaugurado por Juan Sebastian Verón, que chegou a ser acusado de traidor em seu país por uma má atuação justamente diante da , na de 2002, quando era atleta dos Diabos Vermelhos.

Alexis Sánchez, Ángel Di María e Falcao García são outros atletas sul-americanos de anos recentes que passaram por Old Trafford, esses sem grande sucesso, porém. Uma história que se assemelha à dos brasileiros que atuaram por lá.



Caso mais emblemático, Kleberson foi contratado como grande estrela para a temporada 2003, sendo apresentado ao lado de um garoto português chamado Cristiano Ronaldo. Contratado para substituir Verón, o campeão do Mundo pela seleção brasileira jogou apenas 30 vezes pelo clube mancuniano.



Ainda que com passagens melhores do que a de Kleberson, brasileiros que deixaram o país jovens não conseguiram encontrar seu auge em Manchester. Os laterais Rafael e Fábio, além do meio-campista Anderson, são exemplos de jogadores que nunca atingiram o potencial projetado para eles.



O sonhador Soteldo seria o primeiro venezuelano da lista. Dentre os melhores jogadores do Brasileirão do ano passado, ele tem apenas 22 anos e um grande potencial projetado para si. Resta saber qual exemplo vai seguir.