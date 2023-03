Quando é o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023? Onde assistir?

O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai; sete times brasileiros estão envolvidos

A Conmebol confirmou o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023 para esta segunda-feira, 27 de março. O sorteio contará com 32 equipes, sendo 12 previamente classificadas, 16 equipes que passaram pela fase preliminar, e 4 equipes eliminadas na terceira fase preliminar da Libertadores.

Com todas as equipes definidas, o sorteio dos grupos marcará a estreia das equipes brasileiras na competição: São Paulo, América-MG, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino, além do Fortaleza, que foi eliminado da Pré-Libertadores. Além dos brasileiros, seis equipes argentinas também entram direto nesta fase da competição.

Confira tudo sobre o sorteio da Copa Sul-Americana de 2023.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana 2023?

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana está marcado para esta segunda-feira, dia 27 de março, às 21h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Vale destacar que, na mesma cerimônia, serão decididos os grupos da Copa Libertadores também no mesmo formato. Caso a sequência seja a mesma da temporada passada, o sorteio da Sul-Americana acontecerá primeiro.

Como funciona o sorteio?

As 32 equipes classificadas para a fase de grupos serão divididas em quatro potes de acordo com sua classificação no ranking da Conmebol. Equipes do mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo. Confira os potes:

Pote 1

São Paulo

Santos

Peñarol (URU)

LDU (EQU)

Estudiantes (ARG)

San Lorenzo (ARG)

Emelec (COL)

Santa Fé (COL)

Pote 2

Botafogo

Bragantino

Guaraní (PAR)

Universitario (PER)

Tolima (COL)

Newell's Old Boys (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

Palestino (CHI)

Pote 3

América-MG

Goiás

Blooming (BOL)

César Vallejo (PER)

Oriente Petrolero (BOL)

Danubio (URU)

Tigre (ARG)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Pote 4

Fortaleza

Gimnasia y Esgrima (ARG)

Tacuary (PAR)

Puerto Cabello (VEN)

Audax Italiano (CHI)

Millonarios (COL)

Huracán (ARG)

Magallanes (CHI)

Onde assistir ao sorteio?

O torcedor poderá assistir ao sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2023 ao vivo através das plataformas digitais do SBT (site, Facebook e YouTube), no site do GE, na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.