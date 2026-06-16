Sorte e sem identidade... Walid Al-Faraj critica Donis após o empate com o Uruguai

O jornalista Walid Al-Faraj criticou duramente o grego Giorgos Donis, técnico da seleção saudita, após o empate conquistado pelos “Verdes” contra a Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita empatou com a uruguaia por 1 a 1, durante a partida que as opôs na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

Após o término da partida, Al-Faraj publicou um tuíte em sua conta pessoal no site “X”, no qual criticou o desempenho da seleção saudita contra o Uruguai e as decisões de Donis, considerando que a equipe teve sorte de sair com o empate.

O jornalista saudita disse em seu tuíte: “Tivemos sorte de sair com um ponto valioso contra a Uruguai, pois começar sem derrota é algo bom”.

E acrescentou: “Mas, sinceramente, a seleção não tem uma identidade clara, e as substituições de Donis foram estranhas ao tirar Musab (Al-Juwair) e manter Salem (Al-Dosari)”.

E concluiu: “De modo geral, todo o nosso agradecimento ao genial Mohammed Al-Owais por tudo o que fez hoje, relembrando-nos de seu brilhantismo contra a Argentina em 2022”.

Al-Owais teve um desempenho excepcional contra o Uruguai, com a seleção latino-americana chutando 28 vezes para o seu gol, 10 delas acertando os postes e a trave, e ele conseguiu defender todas, com exceção do único gol que sofreu.