"Sonhou alto e acordou sem Haaland e Mbappé": redes não perdoam Real Madrid

O Real Madrid sonhou muito alto nessa janela de transferências, mas acabou se frustrando - e os rivais estão adorando. Depois de mirar a contratação de Erling Haaland e Kylian Mbappé, o clube espanhol acabou levando chapéu dos dois lados. Mas se para os merengues está ruim, tem muita gente se divertindo com essa história.

Como um dos clubes mais poderosos do mundo, não é para menos que o Real Madrid foi com unhas, dentes e muitas pretensões para a janela de transferências. Duas das grandes promessas para o futuro do futebol se tornaram os grandes sonhos de consumo dos Blancos, que acabaram levando o drible dos dois lados - Haaland se acertou com o City e Mbappé deve seguir no PSG.

Mas também tem que esteja se divertindo com esse chega pra lá que o Real sofreu. Nas redes sociais, rivais e corneteiros dos Blancos não estão pegando leve nas zoeiras. E a GOAL trouxe um compilado com algumas das implicâncias que apareceram no Twitter.

Real Madrid after letting Erling Haaland join Man City to focus on signing Kylian Mbappé, only for Mbappé to stay at PSG: pic.twitter.com/nUxgZiAFHb — B/R Football (@brfootball) May 21, 2022

*Tradução livre: "O Real Madrid depois de deixar o Halaand ir para o City para focar na contratação do Mbappé, só pra ele ficar no PSG"

Entreguem as taças, pois a dupla Haaland e Mbappe vai voar e ganhar tudo pelo Real Madrid.. não, pera



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/l8UktSfsIg — △⃒⃘ Jarls ❾¾ 🐍⃝⃒⃤ (@SaintJarls_) May 21, 2022

Sonharam com haaland e mbappe e acabaram sem nenhum😂😂😂 — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) May 21, 2022

o real madrid perdeu o mbappé e o haaland na mesma janela kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/v0QzFy0ymL https://t.co/HSQlQMBJRx — ramiro 🇮🇹 (@carpxacm) May 21, 2022

e quando a torcida do Madrid tava falando que o clube não devia mesmo ir atrás do Haaland pq ia ficar redundante ter Mbappé, Haaland e Benzema kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Matheus (@marcolinomths) May 21, 2022

Os madridistas que dormiram sonhando com Haaland e Mbappe e não veio nem um e nem outro — Robert Nunes ℛ (@sevendade) May 21, 2022

os caras perderam o mbappe e o haaland kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/v5PW83QDKa — ramiro 🇮🇹 (@carpxacm) May 19, 2022