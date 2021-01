Sonho de brasileiros, Marcelo Gallardo quer 5 milhões de dólares por temporada

Nome frequente nos bastidores de Flamengo e São Paulo, treinador argentino não definiu ainda o futuro no River Plate

Dos mais vencedores e badalados treinadores da América do Sul, Marcelo Gallardo, que não resolveu ainda se permanece no , com quem tem contrato até dezembro deste ano, definiu o quanto quer de salário para trocar de clube. A Goal apurou que o argentino pede no mínimo 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões na cotação atual) por temporada para discutir um novo contrato – sem contar, claro, eventuais valores de luvas e comissões para os intermediários na negociação.

Campeão da Libertadores em 2015 e 2018, Gallardo tem a preferência por trabalhar na Europa, onde há anos é alvo de forte interesse. Ainda assim, o futebol brasileiro, vez ou outra, surge como uma remota possibilidade no horizonte. O nome do ex-jogador é frequentemente comentado nos bastidores dos grandes do , como, por exemplo, e , sobretudo agora com as situações conturbadas de Rogério Ceni e Fernando Diniz, respectivamente.

Aos 45 anos, Marcelo Gallardo está no comando do River desde 2014, tendo antes dirigido o Nacional, do . Tem no currículo também as seguintes conquistas: uma Sul-Americana (2014), três Recopas Sul-Americana (2015, 2016 e 2019), três Copas da (2015/16, 2016/17 e 2018/19) e uma Supercopa da Argentina (2017).