Qual é o contrato de Rogério Ceni no Flamengo? Até quando vai o vínculo?

Pressionado, técnico foi apresentado com unanimidade em novembro de 2020, mas após resultados negativos, tem o seu trabalho questionado no Fla

Há exatos dois meses após a sua apresentação como treinador do , Rogério Ceni registra o terceiro pior aproveitamento de técnicos nos últimos 10 anos.

Depois de ser eliminado da Copa do e da , a equipe está cada vez mais distante da briga pelo título do Brasileirão. E, enquanto os torcedores estão irritados com a postura da equipe e cobra mudanças, Ceni está ainda mais pressionado e vêaté o nome de Renato Gaúcho, técnico do , sendo especulado.

De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, apesar da frustração generalizada, os dirigentes ainda acreditam que não faria sentido uma troca de treinador neste momento. Faltam 10 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e da temporada. No entanto, a sua demissão pode ocorrer antes do tempo previsto no contrato.

Confira as informações do contrato e números de Rogério Ceni no Flamengo

ATÉ QUANDO VAI O CONTRATO DE ROGÉRIO CENI?



Foto: Divulgação Flamengo

Apresentado em 10 de novembro de 2020, Ceni assinou contrato até o final do ano de 2021, porque é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim.

Para tirar Ceni do Fortaleza antes do fim de seu contrato, o Flamengo precisou pagar a multa rescisória. O valor foi de R$ 320 mil, enquanto o seu salário gira em torno de R$ 700 mil/mês.

QUAIS SÃO OS NÚMEROS DE ROGÉRIO CENI NO FLAMENGO?



Foto: Getty Images

Ao todo, Ceni registra 12 jogos, somando quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 50%. Um dos motivos de críticas é que, devido às eliminações recentes na Libertadores (nas oitavas de final para o ) e na Copa do Brasil (nas quartas para o São Paulo), o Flamengo está tendo semanas livres para treinar e não vem demonstrando grandes evoluções.

"Sofrendo gols dessa maneira, fica difícil. Mas não podemos desanimar nem nos abater. Faltam 11 rodadas, infelizmente tivemos essa derrota. É continuar trabalhando, fazer a vitória acontecer. Não podemos parar", afirmou o treinador após a derrota para o Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Com mais uma derrota na conta, dessa vez para o Ceará por 2 a 0 neste domingo (10), a situação de Ceni no Flamengo está cada vez mais difícil.