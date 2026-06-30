Son quebra o silêncio com um pedido de desculpas comovente após o choque da Copa do Mundo

Son Heung-min, capitão da seleção da Coreia do Sul, apresentou seu pedido oficial de desculpas aos torcedores, após a eliminação de sua seleção na fase de grupos da Copa do Mundo, fazendo um apelo para que os torcedores apoiem os jogadores em vez de criticá-los após o fim da campanha mundialista.

Esse pedido de desculpas ocorreu um dia após o técnico Hong Myung-bo ter apresentado sua renúncia ao cargo de técnico da seleção sul-coreana, já que os resultados das partidas do último sábado impediram a classificação da equipe para as oitavas de final como uma das oito melhores terceiras colocadas da fase de grupos.

As expectativas apontavam para que essa geração da seleção sul-coreana chegasse longe no torneio, já que contava com um elenco talentoso que incluía Son, Woo Kang-in, meio-campista do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique. Esperava-se amplamente que a equipe se classificasse para as fases eliminatórias depois que o sorteio a colocou no mesmo grupo que o México, co-anfitrião, a República Tcheca e a África do Sul.

A seleção sul-coreana estreou com uma vitória sobre a República Tcheca por 2 a 1, mas duas derrotas consecutivas para o México e a África do Sul a deixaram dependente dos resultados das outras partidas, acabando por não conseguir garantir uma vaga nas oitavas de final.

Son expressou seus sentimentos por meio de uma longa postagem em sua conta pessoal no Instagram, dizendo: “Não sei por onde começar, não posso fingir que não sei o que aconteceu e não quero fugir da realidade”.

O capitão da seleção sul-coreana continuou em sua postagem, dizendo: “Em primeiro lugar, gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas ao povo sul-coreano e a todos os torcedores que amam o futebol”.

Son acrescentou: “Como apaixonado por futebol, só posso imaginar o quanto seus corações estão tristes, a frustração e a dor que vocês sentiram ao assistir a partidas como essas; por isso, sinto que a simples frase ‘desculpem-me’ não consegue expressar a magnitude da decepção e da mágoa que vocês estão sentindo; na verdade, acho que ela é totalmente insuficiente até mesmo para ser dita...”.

E concluiu: “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para trazer alegria de volta aos corações de todos vocês. Nunca esqueci as promessas que fiz à nossa torcida, e minha alma e meu corpo continuarão dedicados a me preparar para oferecer o melhor, enquanto eu for convocado e enquanto vocês precisarem de mim”.