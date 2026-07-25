O holandês Crysencio Summerville, o mais recente reforço do Al-Hilal saudita, manifestou a sua enorme felicidade por juntar-se ao "Za'eem", garantindo que a sua decisão de se transferir não foi motivada por quaisquer outras considerações, mas sim pelo sentimento em relação ao projeto desportivo do clube e pelo desejo de conquistar títulos com um dos maiores clubes asiáticos.

O Al-Hilal havia anunciado, na passada sexta-feira, a contratação oficial de Summerville, proveniente do inglês West Ham United, com um contrato válido por quatro temporadas, num negócio cujo valor ultrapassou os 70 milhões de euros, tornando-se um dos maiores negócios do clube nos últimos anos.

Na sua primeira aparição através do centro de comunicação do Al-Hilal, o extremo holandês afirmou que os seus objetivos são claros desde o primeiro dia, indicando que aspira contribuir para a reconquista do título da Roshn Saudi League e para o regresso às conquistas de títulos asiáticos, além de competir por todos os troféus possíveis.

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Summerville declarou: "Estou muito feliz por vestir a camisola do Al-Hilal, e o meu desejo é conquistar todos os títulos e ajudar a equipa a recuperar o campeonato e a Ásia, em primeiro lugar."

O jogador fez questão de dirigir uma mensagem direta aos adeptos do Al-Hilal, garantindo que espera o seu apoio ao longo da nova temporada e que dará tudo o que tem para os deixar felizes dentro de campo.

E acrescentou: "O meu objetivo é deixar os adeptos felizes marcando e assistindo golos em cada jogo, e anseio por vê-los sempre nas bancadas, porque dão à equipa um grande estímulo para alcançar as vitórias."

Summerville revelou ainda a verdadeira razão por trás da sua escolha pelo Al-Hilal, confirmando que o seu sentimento em relação ao clube foi o fator decisivo na tomada da decisão.

E concluiu: "Quando sabes que um clube da dimensão do Al-Hilal se interessa por ti, sentes-te valorizado. Foi o meu sentimento que me conduziu ao Al-Hilal, e espero conquistar tudo com esta grande instituição."