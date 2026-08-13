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Solução inesperada para a crise de Álvarez: Atlético de Madrid acerta a contratação do "jogador louco"

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O jogador está perto de realizar seu sonho

O Atlético de Madrid está prestes a contratar um astro do Tottenham durante a atual janela de transferências de verão, uma vez que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a negociação.

De acordo com o jornal "Marca", o Atlético de Madrid está perto de concretizar uma das suas mais importantes negociações no atual mercado de transferências de verão, com a contratação do zagueiro argentino Cristian Romero, jogador do Tottenham.

O clube chegou a um acordo preliminar com o Tottenham pela contratação do zagueiro central argentino apelidado de "Cuti" em razão do seu estilo de jogo baseado na força e na garra.

 Os relatos indicam que o valor da negociação gira em torno de 40 milhões de euros, incluindo os acréscimos (35 milhões de euros + 5 milhões de euros).

Caso as negociações prossigam sem contratempos, espera-se que Romero viaje a Madrid nesta quinta-feira para passar por exames médicos e, assim, o Atlético assegurará a contratação de um dos melhores zagueiros centrais do mundo.

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Após dias de negociações com o jogador, o Atlético de Madrid e o Tottenham deram continuidade às tratativas até chegarem a um acordo preliminar na noite de ontem.

O Atlético de Madrid decidiu contratar o zagueiro central argentino logo que se aceleraram as saídas de Nahuel Molina e Matteo Ruggeri. Com a saída dos dois laterais e a transferência de Almada para o River Plate, Matteo Alemany, o diretor esportivo, iniciou os trâmites para a contratação de um alvo há muito desejado pelo clube.

Na temporada passada, "Cuti" era o principal alvo do Atlético de Madrid para reforçar sua linha defensiva, mas as exigências financeiras do Tottenham obrigaram os rojiblancos a desistir da disputa.

 Um ano depois, o desejo do jogador se realizou, já que ele sempre preferiu a oferta do Atlético às propostas de outros grandes clubes europeus. Assim, o internacional argentino concretizou seu desejo de jogar sob o comando de Diego Simeone, e será um reforço de qualidade para a linha defensiva do Atlético.

Vale lembrar que relatos anteriores confirmaram que a chegada de Romero pode representar uma solução inesperada para a crise de Julián Álvarez, em razão da relação especial entre os jogadores, já que o Atlético tentará usá-lo para convencer seu companheiro a permanecer e abandonar a ideia de se transferir para o Barcelona.

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