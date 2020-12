Solskjaer exalta Manchester United após goleada sobre o Leeds: “poderia ter sido 12 a 4”

Red Devils marcam seis vezes contra o time de Bielsa e assumem a terceira colocação da Premier League

Após o massacre do por 6x2 contra o , o treinador Ole Gunnar Solskjaer não escondeu a satisfação com o desempenho do clube.

Em uma temporada onde vai mal jogando em casa pela Premier League (esta foi apenas a segunda vitória em sete jogos no Old Trafford), os Red Devils dobraram o número de gols marcados em seu estádio em apenas uma partida.

“Foi um jogo fantástico desde os primeiros minutos. Tínhamos o plano de ir para cima deles, e McTominay conseguiu dois gols logo nos primeiros minutos. Tivemos que correr tanto quanto eles, o que é um grande desafio. Esse é um daqueles jogos que poderia ter acabado em um 12x4”, disse o norueguês à Sky Sports.

Com os gols marcados logo nos primeiros minutos da partida, o escocês do United se tornou o primeiro jogador da história da Premier League a balançar as redes duas vezes antes da marca de três minutos. Bruno Fernandes ainda marcou outros dois gols para os donos da casa, junto do zagueiro Lindelof e de Daniel James.

O triunfo levou o time de Manchester à terceira colocação do Campeonato Inglês, deixando e para trás. Os Devils somam 26 pontos, contra 27 do e 31 do líder Liverpool, que goleou o Crystal Palace por sonoros 7x0 no último sábado (19).