Solari não garante titularidade de Marcelo no Real Madrid

O técnico dos Blancos também comentou sobre a utilização do VAR a partir das oitavas de final da Copa del Rey

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23), Santiago Solari, técnico do Real Madrid, fez algumas análises sobre sua equipe antes do confronto com o Girona pela Copa del Rey, e uma delas foi a respeito do jogador Marcelo.

“Seu amor pelo clube é indiscutível. Com seu compromisso, alegria, comportamento... então as decisões são tomadas e você tem que escolher, o que é uma parte difícil do meu trabalho. Cada partida é nova e diferente. As coisas que acontecem entre nós são tratadas intimamente, e assim permanecem. É importante que todos sintam que podem jogar e também que podem perder seu lugar. A competência é necessária”, disse o técnico.

A competição da Copa del Rey passou a ter o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) a partir das oitavas de final, conforme foi anunciado pela Real Federação Espanhola de Futebol em dezembro de 2018. O sistema está sendo utilizado na La Liga desde o começo da temporada, mas ainda não havia sido aplicado na Copa.

“É um instrumento que recebemos com animação. Queremos que seja aplicado e bem aplicado. Quanto menos se falar melhor. O que mais nos confunde é a discrição. É o primeiro ano com ele e vai se aperfeiçoando. O importante é que todos entendam. É um debate público, que está aqui”, declarou Solari.

A partida de ida pelas quartas de final da Copa del Rey entre Real Madrid e Girona, no Santiago Bernabéu, acontece nesta quinta-feira (24), a partir das 18h30 (de Brasília).