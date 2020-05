Sócio do Barça não terá reembolso de ingressos mesmo em jogos a portas fechadas, diz site

O valor que o clube não vai devolver - ou compensar - pode chegar a 60 milhões de euros

E o pode estar perto de tomar uma decisão polêmica: segundo o El Nacional, jornal catalão, o clube não pretende devolver o valor dos ingressos de jogos com portões fechados para seus sócios.

Na - assim como em boa parte da Europa - é comum a venda de um tipo de ticket para sócios-torcedores que serve para todos os jogos da temporada, com um valor elevado.

No entanto, mesmo que o clube ainda possua mais cinco partidas em casa pela , além do jogo de volta da Liga dos Campeões diante do Napoli, que provavelmente serão disputados sem torcida, tal valor não será descontado.

No começo da temporada, caso o clube já soubesse que jogaria menos partidas em casa, independente da competição, colocaria um preço menor neste plano. Porém, os catalães não irão compensar os sócios que perderam tais oportunidades de assistirem o Barcelona no Camp Nou.

O impacto do benefício, caso fosse concedido aos sócios que perderam ingressos, poderia chegar a 60 milhões de euros. Além disso, segundo fontes da Goal, a intenção do clube é não descontar os valores do plano da próxima temporada, que começam a ser vendidos em julho.

Se a situação continuar complicada na Espanha, é possível que o Barça escolha dar um preço mais camarada para a temporada 2020-21, no entanto, com o motivo de se precaver caso não exista uma data marcada para a retomada de torcedores nas arquibancadas.

Medida contrária do que tomará o , principal rival do clube na Catalunha. Os Periquitos já anunciaram que todos os sócios da equipe nesta temporada receberão gratuitamente o plano em 2020-21 e ainda, terão os valores deste ano descontados em 20%.

El Espanyol de Barcelona regalará el carnet de la temporada que viene a los socios y compensará a los abonados.



- Los 27.883 socios del club recibirán gratis el carnet, mientras que los abonados tendrán una compensación del 20% con opciones / La Vanguardia pic.twitter.com/r2il81DST6 — FM88 Radioactiva (@fm88radioactiva) May 27, 2020

O ainda não anunciou nenhuma decisão, mas deve reembolsar os sócios pelas partidas que perderão. Assim, pelo que parece, o Barcelona irá tomar tal decisão polêmica sozinho.