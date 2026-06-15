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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

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Sob os olhares de Paris... Acirrada disputa inglesa pela contratação de Bouadi

Mercado da bola
Copa do Mundo
A. Bouaddi
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England

Ayub Bouadi, estrela da seleção marroquina, vem atraindo cada vez mais a atenção dos grandes clubes europeus.

Bouadi tem 18 anos e está sob contrato com o Lille, da França, até o verão de 2029.

Niccolò Schira, especialista no mercado de transferências, afirmou que os clubes Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estão muito interessados em contratar Ayoub Bouadi.

Chira explicou, através de sua conta na rede social X, que o Lille está pedindo uma quantia entre 70 e 80 milhões de euros para liberar a saída de Bouadi.

Já a rede talkSPORT informou que o Arsenal iniciou negociações para contratar Ayoub Bouadi, que chamou muita atenção durante o empate do Marrocos com o Brasil na Copa do Mundo.

O Liverpool também iniciou negociações com o jogador, enquanto os dirigentes do Chelsea acompanham de perto o jogador da seleção marroquina.

O Lille não demonstra pressa em vendê-lo, e a renovação do contrato não foi apenas para melhorar as condições, mas também para proteger o valor do jogador antes da Copa do Mundo.

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