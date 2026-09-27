A seleção de Portugal conquistou sua segunda vitória consecutiva na Liga das Nações da Europa, após superar a anfitriã Noruega (2 a 1), em uma partida que o astro Cristiano Ronaldo se limitou a assistir do banco de reservas.

Portugal entrou em campo com uma escalação ofensiva comandada por Gonçalo Ramos e João Félix, diante da decisão do técnico Jorge Jesus de manter Ronaldo fora do time titular, enquanto a seleção norueguesa apostou em seu artilheiro Erling Haaland, ao lado de Sørloth e Nusa.

Apesar do forte início dos donos da casa, Portugal foi quem tomou a iniciativa de marcar aos 17 minutos, depois que Neto cruzou a bola para João Félix, que aproveitou a jogada e finalizou com precisão dentro das redes, dando a vantagem à seleção de seu país.

A Noruega conseguiu empatar no início do segundo tempo, depois que Haaland aproveitou uma falha do goleiro Diogo Costa ao lidar com uma cobrança de falta executada por Martin Ødegaard, colocando a bola nas redes vazias aos 51 minutos.

Mas o empate não durou muito, pois Gonçalo Ramos recolocou Portugal na frente apenas 3 minutos depois, aproveitando um erro grave do goleiro Ørjan Nyland, ficando cara a cara com o gol e encobrindo o goleiro de forma magnífica, anunciando o segundo gol dos visitantes.

Jesus, em seguida, colocou em campo Rafael Leão e Vitinha, na tentativa de manter a vantagem e ampliar o placar, mas Portugal se contentou com a vitória (2 a 1), somando seu segundo triunfo consecutivo e mantendo com força sua trajetória no grupo.

Esta derrota é excepcional, já que a última derrota da seleção da Noruega em casa, antes do confronto com Portugal, havia sido diante da Espanha por 1 a 0, em 15 de outubro de 2023, pelas eliminatórias para a Eurocopa 2024.

E desde aquela derrota, a seleção norueguesa mantinha um retrospecto invicto em suas partidas em seu estádio na capital Oslo ao longo de 15 jogos consecutivos, nos quais conquistou 11 vitórias contra 4 empates, antes que essa sequência fosse interrompida com a derrota diante de Portugal.