+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
team-logoArsenal
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Slavia Praga x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), na Fortuna Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Slavia Praga e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, na República Tcheca, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Ocupando a quarta colocação do Grupo A, com os mesmos nove pontos do líder PSG, os Gunners seguem invictos na competição da UEFA. Até o momento, a equipe londrina venceu o Athletic Bilbao e o Olympiacos por 2 a 0, além de aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

Na sequência da primeira fase, o Arsenal enfrentará Bayern de Munique, Brugge, Inter de Milão e o Kairat, em busca da classificação antecipada para as oitavas de final.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
First League
Teplice crest
Teplice
TEP
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP

Por outro lado, o Slavia Praga ainda busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League. Atualmente em 28º lugar, com dois pontos, o time tcheco empatou sem gols com a Atalanta e em 2 a 2 com o Bodö/Glimt, além de ter sido derrotado pela Inter de Milão por 3 a 0.  

Arsenal: Raya; White, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Slavia Praga: Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil.

Escalações de Slavia Praga x Arsenal

Slavia PragaHome team crest

3-4-3

Formação

4-3-3

Home team crestARS
35
J. Markovic
2
S. Chaloupek
27
T. Vlcek
4
D. Zima
10
C. Zafeiris
12
Y. Mbodji
16
D. Moses
23
M. Sadilek
17
C
L. Provod
11
Y. Sanyang
25
T. Chory
1
D. Raya
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
6
Gabriel
12
J. Timber
41
D. Rice
22
E. Nwaneri
16
C. Noergaard
19
L. Trossard
23
M. Merino
7
C
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

SLP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Trpisovsky

ARS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Odegaard, Madueke, Kai Havertz e Gabriel Martinelli estão no departamento médico.

Slavia Praga

Ivan Schranz, Filip Horsky, Dominik Javorcek, Tomas Holes e Jan Boril estão machuados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
  • Local: Fortuna Arena - Praga, República Tcheca

Retrospecto recente

SLP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Links úteis

Publicidade
0