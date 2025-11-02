Slavia Praga x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Slavia Praga e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, na República Tcheca, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Ocupando a quarta colocação do Grupo A, com os mesmos nove pontos do líder PSG, os Gunners seguem invictos na competição da UEFA. Até o momento, a equipe londrina venceu o Athletic Bilbao e o Olympiacos por 2 a 0, além de aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

Na sequência da primeira fase, o Arsenal enfrentará Bayern de Munique, Brugge, Inter de Milão e o Kairat, em busca da classificação antecipada para as oitavas de final.

Por outro lado, o Slavia Praga ainda busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League. Atualmente em 28º lugar, com dois pontos, o time tcheco empatou sem gols com a Atalanta e em 2 a 2 com o Bodö/Glimt, além de ter sido derrotado pela Inter de Milão por 3 a 0.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Slavia Praga: Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Odegaard, Madueke, Kai Havertz e Gabriel Martinelli estão no departamento médico.

Slavia Praga

Ivan Schranz, Filip Horsky, Dominik Javorcek, Tomas Holes e Jan Boril estão machuados.

Quando é?

Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025

terça-feira, 04 de novembro de 2025 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Fortuna Arena - Praga, República Tcheca

Retrospecto recente

