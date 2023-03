Sivasspor x Fiorentina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

Sivasspor e Fiorentina se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 14h45 (de Brasília), em Sivas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League. O time italiano ganhou o primeiro duelo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Sivasspor entram em campo com a obrigação de ganhar por dois gols a mais para ficar direto com com a vaga. Caso o time turco vença por um tento de diferença, a decisão da vaga irá à prorrogação. Gradel é desfalque por suspensão, enquanto Yalcin e Osmanpasa seguem no departamento médico.

Já a Fiorentina tem a vantagem do empara na partida em Sivas. A equipe italiana tem praticamente todo o elenco à disposição. Entretanto, Terzic é baixa por lesão.

Prováveis escalações

Sivasspor: Vural; Paluli, Goutas, Appindangoye, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Yesilyurt; Caicedo.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikone, Jovic, Gonzalez.

Desfalques

Sivasspor

Robin Yalcin e Caner Osmanpasa estão lesionados, enquanto Gradel cumpre suspensão.

Fiorentina

Aleksa Terzic está no departamento médico.

Quando é?