Situação de Lincoln no Flamengo expõe erros de transição e avaliação de mercado

Diretoria recusou ao menos cinco ofertas pelo atacante nos últimos meses, esperava no mínimo 8 milhões de euros e nunca desceu o atleta para a base

O futuro de Lincoln está cada vez mais longe do . O jogador, que completou 20 anos na última quarta-feira (16), está afastado do elenco principal desde o início de dezembro e aguarda propostas para deixar o clube em janeiro. A atual situação do atacante, que viu a diretoria recusar algumas ofertas na última janela, mostra o erro de avaliação de mercado e processo de transição.

No profissional desde novembro de 2017, Lincoln nunca conseguiu se firmar. Viveu talvez o momento de mais destaque em 2018, ao marcar o gol de empate diante do Grêmio, em Alegre, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do . Além disso, o garoto conviveu com a sombra do sucesso do amigo Vinicius Júnior.

O atacante do deixou saudades quando se transferiu para a , mas deixou também a expectativa de que Lincoln pudesse corresponder no profissional assim como fez o seu parceiro de categoria de base. Mas nas três temporadas completas que teve no elenco de cima, Lincoln não chegou perto de Vinicius Júnior.

Pelo contrário, foi ultrapassado por outro prata da casa, Reinier, um ano mais novo. O garoto, que hoje pertece ao Real Madrid e defende as cores do por empréstimo, virou xodó em 2019 e teve participações importantes nas conquistas do Flamengo, se tornando uma das maiores transferências do clube posteriormente e ocupando o lugar de Lincoln na "fila".

A história até poderia ter sido diferente, se Lincoln tivesse aproveitado a oportunidade diante do , na grande decisão do . Na reta final da partida, o garoto teve a bola do empate ao receber ótimo passe de Vitinho dentro da área, mas isolou.

O lance foi pivô de uma briga interna, já que Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas, mas também uma voz atuante dentro do futebol rubro-negro, criticou publicamente o atleta. A situação causou incômodo em Jorge Jesus e dentro do departamento de futebol.

De lá para cá a relação se desgastou ainda mais, tanto dentro de campo, como fora dele. Os agentes de Lincoln já não falam mais a mesma língua de Bruno Spindel, diretor de futebol, e a torcida também não tem mais paciência para o garoto, que no final de novembro, perdeu um gol incrível contra o , pelo Campeonato Brasileiro.

A antipatia por parte da torcida e a falta de desempenho, tornou ainda mais difícil de entender o por que do Flamengo ter recusado algumas propostas. Só nos últimos meses, pelo menos cinco clubes de diferentes mercados na Europa tentaram a contratação do atacante, seja de forma definitiva ou por empréstimo. A diretoria, no entanto, recusou todas, e vivia a expectativa de receber algo em torno dos 8 milhões de euros.

Nas últimas semanas, tentou negociar por menos da metade, quando o Pafos do Chipre, se mostrou interessado em desembolsar cerca de 4 milhões de doláres para contar com o atleta. O contato foi feito diretamente com o Flamengo e os agentes do jogador garantem que o clube do Chipre jamais entrou em contato com eles para abrir negociação.

Nesse meio tempo, Lincoln foi surpreendido por algo que jamais havia acontecido: recebeu ordem de descer para a base e jogar pelo sub-20. Desde que chegou aos profissionais com 16 anos, nunca participou de uma partida nem mesmo dos juniores.

A ordem para descer, sem maiores explicações e com menos de três meses de estourar a idade, não agradou ao estafe do jogador, que recusou prontamente. Eles encararam como uma pressão para aceitar a primeira oferta, mesmo antes da abertura da janela, que acontece apenas em janeiro e não entendem os motivos da diretoria ter recusado todas as propostas recentes pelo atacante.

Com a cabeça mais fria, Lincoln topou treinar com a base, mas segue sem querer atuar no sub-20. Enquanto isso, seus agentes aguardam a abertura da janela de transferências para encontrar um melhor destino.

Entre os profissionais da base, a avaliação é de que Lincoln se esforça nos treinos e não cria problemas. Há também o entendimento interno de que todo processo de transição para o profissional feito com o atacante não foi o mais correto, uma vez que ele queimou processos e perdeu sequência, mesmo com idade para reforçar a categoria de base.

Desde que subiu da base, Lincoln fez 64 jogos com a camisa do Flamengo e anotou apenas oito gols. O atacante não entra em campo desde o jogo contra o , no Morumbi, pela . Quando chegou ao clube, Rogério Ceni, inclusive, tentou mostrar confiança no jogador e apostou nele em partidas importantes.

Sem corresponder a altura, o treinador ficou sem argumentos com a diretoria, que tirou Lincoln dos planos. Agora, parece mesmo uma questão de tempo para o jovem atacante se despedir do clube, mas de forma melancólica.