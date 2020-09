Sem ofertas convincentes, Lincoln fica e ganha atenção de Domènec no Flamengo

Rubro-Negro rejeitou propostas de empréstimo pelo atacante e e treinador catalão dará mais oportunidades

Com um elenco recheado de bons jogadores, o tem sofrido assédio de clubes que volta e meia contatam o de olho em seus atletas. Só nesta semana, a diretoria recusou ofertas do mundo árabe por Ribeiro e Arrascaeta. Além disso, nomes como Gerson e Bruno Henrique estão no radar do há mais de um mês.

Para seguir o planejamento de manter este time por pelo menos mais uma temporada, o Flamengo tem se esforçado bastante nos bastidores. Uma saída para fazer caixa e aliviar a folha salarial foi negociar vários atletas formados em casa. Nessa lista, um nome resistiu: Lincoln.

Nos últimos meses, o Flamengo recebeu ao menos três propostas de empréstimo pelo atacante: do , do Mouscron ( ) e por último, do Grupo City. Por falta de acordo, todas elas foram recusadas. A ideia do clube sempre foi uma venda. A diretoria estipulou crifas em torno dos 8 milhões de euros para negociá-lo em definitivo.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Sem algo convincente, Lincoln fica no clube, pelo menos por enquanto, e tem recebido mais atenção de Domènec Torrent nos treinos. Diante do , na última quarta-feira (02), o atacante foi acionado e entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro. Esta foi a segunda partida em que o jogador foi relacionado no Brasileirão.

Com a filosofia de rodar o elenco, Dome deixou claro para os jogadores que todos terão oportunidade e vem tentando elevar o nível de competitividade dentro do elenco. No caso de Lincoln, por exemplo, o catalão gosta bastante das características. Entende que o jovem se posiciona bem dentro da área, tem velocidade para buscar o jogo e ajudar na recomposição defensiva.

LINCOLN AINDA NÃO SE FIRMOU COMO PROFISSIONAL

O atacante de 19 anos surgiu como uma das grandes promessas do clube e fez a sua estreia entre os profissionais com apenas 16 anos. De lá para cá, viveu alguns bons momentos, como o gol anotado em cima do , no primeiro jogo das quartas de final da Copa do de 2018, mas longe de conseguir se firmar.

Em 2019, no ano das grandes conquistas do clube, foi acionado por Jorge Jesus em alguns momentos e teve a maior oportunidade de sua carreita até aqui na final do , contra o . Lincoln foi acionado na reta final da prorrogação e teve a chance de levar a decisão para os pênaltis. Ele e recebeu passe açurado de Vitinho, sozinho, dentro da área, mas isolou.

Quando eu penso no gol que o Lincoln perdeu contra o Liverpool..

pic.twitter.com/9WM9i3z5Py — Flamenguismo (@flamenguismo_) June 27, 2020

Desde então, a torcida começou a pegar no pé do jogador que vinha sendo pouco utilizado e por isso entrou na lista dos negociáveis. Se aparecer uma proposta de venda nas cifras estipuladas pelo Flamengo, o clube não vai segurar o jogador, mas enquanto isso ele não ficará "escanteado" e receberá atenção de Domènec.