Simeone vs João Félix: entenda a insatisfação dentro do Atlético de Madrid

A relação entre o atacante e o treinador da equipe espanhola não seria das melhores

Durante o empate sem gols entre Atlético de Madrid e Brugge, resultado que garantiu a classificação dos belgas às oitavas de final da Champions League e manteve os espanhóis em situação tensa no certame, uma cena chamou a atenção e vem repercutindo na imprensa: o descontentamento do atacante João Félix por não ter entrado em campo.

O técnico Diego Simeone usou todas as suas substituições, mas o jovem português ficou no banco. Com o rosto visivelmente contrariado, o atacante atirou o seu colete no chão. Horas depois, curtiu uma publicação no Twitter que pedia o seu retorno ao Benfica – antes de, posteriormente, desfazer a curtida. Em sua entrevista coletiva após o empate com a equipe belga, Simeone se recusou a comentar o acontecido.

“Só quero falar de futebol. Percebi que o Brugge ainda podia incomodar e que Griezmann estava cansado. Lancei o Witsel para equilibrar a equipe. Não quis perder o jogo e ficar fora da Champions”.

Foi o mais recente episódio de uma relação que, em três anos, nunca foi das melhores. E o motivo é simples: Simeone pede mais defensivamente de João Félix, que parece não entregar o que o argentino espera. Como consequência, o português de 22 anos ainda não conseguiu mostrar, com regularidade, o futebol que muitos esperavam que ele já estaria a mostrar.

Quarto jogador mais caro da história em valores absolutos, tendo custado 126 milhões de euros ao Atleti, João Félix foi titular em apenas 80 dos 122 jogos oficiais disputados pelo clube. Marcou um total de 29 gols.