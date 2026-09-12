Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, saiu em defesa de seu filho Giuliano Simeone diante das críticas e da campanha de difamação a que ele vem sendo submetido no período atual, ressaltando que aquilo que o jogador apresenta dentro de campo é suficiente para responder aos seus críticos, antes do confronto contra a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.

Simeone se recusou a entrar nos detalhes das críticas dirigidas ao seu filho, mas preferiu reafirmar sua confiança na trajetória do jogador e naquilo que ele apresenta, afirmando: "As atitudes e as ações de Giuliano falam por si mesmas".

A posição do treinador do Atlético de Madrid vem em um momento em que a equipe atravessa uma fase difícil, depois de ter perdido para o Athletic Bilbao e para o Liverpool, aumentando a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica antes do aguardado confronto diante da Real Sociedad no estádio Anoeta.

O Atlético busca recuperar o equilíbrio, depois de 5 dos seus últimos 10 jogos oficiais terminarem em derrota, contra 4 vitórias e um empate, além de a equipe ter sofrido 8 gols, o que levou Simeone a ressaltar a necessidade de melhorar o desempenho defensivo e manter as redes intactas.

A equipe também sofreu um novo golpe com a ausência de Pablo Barrios por conta de lesão, enquanto Sørloth segue como desfalque, num momento em que Simeone tenta encontrar as soluções necessárias para estancar a sangria de resultados e devolver o Atlético ao caminho certo.