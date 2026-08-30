Simeone: precisamos da ajuda de Álvarez, e algo pode acontecer antes do fim do mercado

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, comentou a vitória de sua equipe (3 a 1) sobre o Sevilla, na noite de ontem, sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

As declarações de Simeone foram feitas durante a coletiva de imprensaapós a partida, conforme segue:

Análise da partida:

"Tivemos a sorte de fazer uma partida muito boa. Os garotos fizeram um trabalho excelente, tanto na recuperação da bola quanto, especialmente, na transição na saída de bola. Sabíamos que o Sevilla vinha de dois resultados muito bons, com aquele entusiasmo que o leva a tentar a pressão alta."

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A confiança de Álex Baena após o Mundial:

"Não é preciso falar muito, as coisas se veem. É evidente que aquela motivação e aquele impacto que o título do Mundial provocou em seu coração e em sua mente, e aquela confiança que recebeu do treinador por ter jogado todas as partidas, ele nos retribui hoje com seu jogo e seu trabalho (marcou dois gols). Precisamos dele. Precisamos disso dele, e é evidente que vamos exigir que ele mantenha isso, pois é o que se pede e é o mais complicado."

O que Hojlund traz para o Atlético de Madrid?

"Equilíbrio, principalmente. Vem de um campeonato que se joga em um ritmo mais lento, que não tem a velocidade que existe no Campeonato Espanhol ou no Inglês. Ele tenta, pouco a pouco, ganhar segurança e velocidade, especialmente em seu jogo. Tem um bom passe entre as linhas, é forte no jogo aéreo... Esperamos que continue melhorando, precisamos dele e vamos exigir dele, porque tem as qualidades para nos ajudar."

O que Simeone espera do fechamento da janela de transferências?

"Não vou dizer agora por causa do que está acontecendo com o Julián (Álvarez) e tudo o que gira ao seu redor, para que vocês não acrescentem nada por conta própria. Digo sempre que algo pode acontecer (no mercado de transferências), digo a mesma coisa todos os anos. Isto é futebol, e algo sempre pode acontecer. Mas não estou dizendo isso por nada em especial, tá bom? (risos)."

Como está Julián Álvarez?

"Ele está em seu processo pessoal. Estaremos aqui, repito mais uma vez, para ajudá-lo do ponto de vista esportivo e para que ele nos ajude, porque é um jogador excepcional."

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