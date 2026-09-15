Simeone ignora Mourinho e revela sua escolha para a Bola de Ouro

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, se apresentou à imprensa nesta terça-feira, na véspera de receber o Osasuna em confronto aguardado pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, ocasião em que definiu a situação dos lesionados da equipe e enviou uma mensagem à torcida dos rojiblancos para que se una nesta fase, em resposta à crescente onda de críticas.

Sobre as novidades médicas a respeito de seu atacante Julián Álvarez e sua condição para atuar, Simeone revelou na coletiva de imprensa que concedeu hoje, segundo o que noticiou o jornal espanhol "Marca": "Com base no que discutimos com o departamento médico, ele ainda está em fase de recuperação e não estará disponível para o duelo de amanhã".

E sobre a escolha no ataque entre Álvarez e Jonathan David, o treinador espanhol explicou: "Jonathan entrou muito bem na última partida, e vamos avaliar se começará como titular ou se entrará no segundo tempo. Tomaremos essa decisão amanhã de manhã".

Em resposta ao contraste entre a equipe ter somado 6 pontos de 9 possíveis fora de casa em meio ao barulho midiático e às críticas constantes, Simeone comentou: "No início, eu não estava falando dos horários, mas sim do período de descanso; voltamos tarde de San Sebastián e da Liga dos Campeões, e isso é algo normal. Nos acostumamos com a negatividade vinda de alguns, pois assim que surge qualquer oportunidade de crítica, lá está ela presente, mas isso faz parte da evolução, e por isso, sejam bem-vindos".

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Simeone prosseguiu esclarecendo a situação da comissão técnica: "Somos uma equipe em construção; saíram 7 jogadores e chegaram 5 novos, além de vários elementos da base, e a coisa não é tão simples quanto parece. Mas somos uma equipe competitiva e continuaremos melhorando com a disputa das partidas; é isso que sinto, estamos em fase de construção e precisamos de um tempo que o mundo do futebol não te dá".

O técnico do Atlético de Madrid convocou sua torcida para apoiar a equipe no duelo de amanhã, dizendo: "O que precisamos é fazer uma partida forte diante de um adversário que passa pela mesma necessidade que nós. Precisamos da energia da torcida e que os jogadores traduzam isso dentro de campo, pois estamos vindo de uma partida difícil e esperamos encontrar o mesmo clima empolgante de sempre".

E sobre o que José Mourinho comentou e sua surpresa por os jornalistas não terem perguntado sobre os pênaltis concedidos a Barcelona e Atlético de Madrid, Simeone respondeu rindo: "Não tenho nada a dizer ou comentar".

Ao ser questionado sobre seu candidato preferido para conquistar o prêmio da Bola de Ouro, Simeone respondeu sem hesitar: "Messi, sem a menor dúvida. Depois da Copa do Mundo que ele fez e nessa idade? Messi, sem a menor dúvida".

Simeone encerrou sua fala abordando o calendário de partidas e o longo período de paralisação: "Uma pausa de três semanas é algo novo, mas tentamos nos adaptar a tudo. Os jogadores têm total vontade, e isso faz parte do jogo, e estamos no lugar que escolhemos estar".

Vale lembrar que o Atlético de Madrid ocupa a quinta colocação no Campeonato Espanhol, com 10 pontos, após vencer 3 partidas, empatar uma e perder outra.