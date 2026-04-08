Simeone está indeciso em duas posições antes do confronto contra o Barcelona

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, ainda não definiu a escalação definitiva para o esperado confronto contra o Barcelona, no Camp Nou.

As duas equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, poucos dias após o confronto na La Liga, que terminou com vitória do Barça por 2 a 1.

A equipe madrilenha chegou à cidade de Barcelona na tarde de terça-feira, enfrentando várias ausências: Jiménez, Barrios e Cardoso, que permaneceram na capital, Madri, para se recuperarem de suas respectivas lesões.

Já o goleiro esloveno Jan Oblak treina com o grupo, mas não está 100% pronto, conforme confirmou o jornal Mundo Deportivo.

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Quanto à escalação, o jornal catalão afirmou que Simeone ainda está indeciso em relação a algumas posições: Molina ou Le Normand na defesa, e Lukman ou Baena na ala esquerda.

O jornal previu a escalação do Atlético de Madrid que enfrentará o Barcelona da seguinte forma:

Mousso, Molina, Pobel, Hanko, Rogeri; Giuliano, Yurente, Koke, Lukman; Griezmann e Julián Álvarez.