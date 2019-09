Silvia Grecco e filho Nickollas, torcedores do Palmeiras, levam prêmio Fifa Fan Award

História da mãe narrando os jogos do Palmeiras para o filho virou matéria da Globo e nesta segunda-feira levou o prêmio Fifa Fan Award

Silvia Grecco e seu filho Nickollas, torcedores do Palmeiras, foram os vencedores do novo prêmio da Fifa nesta segunda-feira, durante o The Best 2019. A narração da mãe para o filho durante as partidas do foi escolhida como a melhor história do Fifa Fan Award, troféu que é eleito totalmente pelo público.

Em um teatro Scala, em Milão, repleto de estrelas do futebol, Silvia fez um discurso comovente ao receber o prêmio. "Estamos representando nosso time, o , mas também estamos representando todos os torcedores do , do mundo, que torcem pela pessoa com deficiência", disse Silvia.

"Agradeço muito a Fifa por essa indicação e por hoje poder falar para o mundo que a pessoa com deficiência existe e precisa ser amada, respeita e incluída. Obrigada por poder representar todos que têm alguma deficiência e precisam de oportunidade", continuou a brasileira.

A história de Silvia e Nickollas foi contada inicialmente pela TV Globo, em reportagem de Marco Aurélio Souza, e rodou o mundo. "Ele viu a nossa história com os olhos, mas enxergou com o coração", agradeceu Silvia.

A família Grecco desbancou na premiação outras duas histórias:

- Justo Sanchéz, torcedor do Cerro do , que hoje torce pelo maior rival de seu time, o Rampla. Essa “troca” aconteceu após a morte de seu filho, que era fanático pelo Rampla. O fato fez Justo querer dar continuidade a essa paixão.

- Torcedores da na , que encheram os estádios nos jogos da seleção e ajudaram a Laranja na histórica campanha que acabou no vice-campeonato.