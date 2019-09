Quem é Nickollas Grecco, torcedor cego do Palmeiras finalista em prêmio da Fifa

O garoto e sua mãe foram indicados na categoria “Fan Award”, que premia torcedores; outras duas histórias concorrem com o brasileiro

Nickollas Grecco é um torcedor não muito comum do . Ele é cego. Mas ainda assim isso é empecilho para que ele seja fanático pelo clube alviverde. Para isso, ele conta com uma ajuda da sua mãe, Silvia Grecco, que leva o garoto ao estádio e narra as partidas para ele.

O garoto não enxerga desde que nasceu. A prematuridade de 5 meses impediu que suas retinas se formasse. Nickollas nasceu com apenas 500 gramas e passou os primeiros quatro meses de vida internado no hospital.

Silvia queria aumentar sua família, ela já tem uma filha biológica, e entrou na fila da adoção. Era somente a 13ª, mas aos poucos, cada uma das 12 pessoas em sua frente foram desistindo. Então Nickollas ganhou uma família.

A história deles foi notada pela primeira vez por Marco Aurélio Cunha, repórter da TV Globo, que durante a transmissão de Palmeiras e no Brasileirão de 2018 notou mãe e filho no Allianz Parque.

E mesmo sem poder enxergar, Nickollas diz à sua mãe que um dos seus lugares preferidos é o estádio. Então Silvia sempre que pode faz questão de levá-lo aos jogos do Palmeiras e narrar todas as emoções da partida para que ele não perca um lance.

Em entrevista para o site da Fifa, Silvia disse o que ela conta exatamente para seu filho: “Eu vou desde de detalhes sobre a atmosfera do estádio, características de cada jogador, mas narrar os gols é com certeza a parte mais emocionante”.

Desde então a história viralizou, correu o mundo, até chegar ao prêmio da Fifa. Agora eles estarão no mesmo palco que Messi, Cristiano Ronaldo, Rapinoe e os maiores nomes do futebol mundial.

Silvia e Nickollas concorrem com outras duas histórias:

- Justo Sanchéz, torcedor do Cerro do , que hoje torce pelo maior rival de seu time, o Rampla. Essa “troca” aconteceu após a morte de seu filho, que era fanático pelo Rampla, e Justo queria dar continuidade a essa paixão.

- Torcedores da na , que encheram os estádios nos jogos da seleção e ajudaram a Laranja na histórica campanha que acabou no vice-campeonato.

Você pode votar em Silvia e Nickollas - ou em outra história - no site oficial da Fifa. O anúncio será feito na cerimônia do The Best, que premia os melhores jogadores, treinadores e torcedores do mundo. A premiação ocorre dia 23 de setembro, em Milão.