Sfera x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Sfera e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports e na TV Record (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Sfera-SP chega para este confronto com necessidade de vitória depois de um início irregular: perdeu na estreia para o Brasiliense e depois empatou com o Água Santa em 3 a 3, somando apenas um ponto no Grupo 25. A equipe de Jarinu ainda mantém chances matemáticas de avançar, mas depende não só de uma vitória sobre o Tricolor como de outros resultados favoráveis.

Por sua vez, o Fluminense vive um momento mais tranquilo na Copinha: com vitórias nas duas primeiras rodadas, o time lidera o grupo com seis pontos e já assegurou a classificação à segunda fase do torneio. A equipe carioca precisa apenas de um empate para garantir a liderança.

O duelo promete ser movimentado, com o Sfera buscando sua classificação e o Fluminense, muito tranquilo, apostando na qualidade do seu elenco para controlar o jogo e seguir firme rumo ao título da Copinha.

Sfera: Sérgio Henrique; Pedro Lucas, Iran Vitor, Matheus Pimenta e Lucca Gentil; Gabriel Dalto, Murilo Tostes, Deivisson e Geovanni Rodrigues; Léo Aquino e Kaio Santana. Técnico: Samuel Dias

Fluminense: Gustavo Felix; Kaio Borges, Gorgulho, Pedro Costa e Vagno; Fabinho, Gabriel Renan e Oliver; Palacios, Isack Gabriel e Kelwin. Técnico: Felipe Canavan

Desfalques

Sfera

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis