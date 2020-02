Setién admite: Barcelona precisa de um novo atacante

Treinador dos catalães abre o jogo e assume que equipe precisa de mais um atacante após as lesões de Suárez e Dembelé

As lesões de Luís Suárez e Dembélé seguem dando o que falar em . Após consultas sem sucesso por Rodrigo, do Valência, e Richarlison, do Everton, o alvo da vez parece ser Ángel Rodriguéz, do Getafe.

Hoje (8), o técnico Quique Setién concedeu entrevista coletiva para prévia do jogo entre Barcelona e , que acontecerá neste domingo (9), pela 23ª rodada de . E como não podia ser diferente, a contratação de uma opção para o ataque foi tema da conversa. O treinador deixou claro que quer mais um atacante que seja versátil, mas que também depende da permissão da Federação Espanhola para tal.

“Pensamos em um atacante versátil. É óbvio que precisamos de alguém que venha nos ajudar. Falamos de vários nomes, mas a Federação tem que nos dar permissão”, afirmou o comandante.

Enquanto o novo atacante não chega, a solução está nos jovens da base Catalã. Além de Ansu Fati, que já está integrado ao elenco profissional e vem encantando o mundo, o jovem Ronald Araújo estára entre os relacionados para a partida de domingo.

Ainda, o treinador foi perguntado a respeito de Loren Móron, ponta do Bétis - ex-clube de Setién - que pode estar no radar do Barcelona para reforçar o ataque catalão.

“Conhecemos bem o Loren, é um jogador que está sendo há várias rodadas o maior goleador espanhol da categoria. Ele é um atacante muito bom e tem várias qualidades”, explicou.