Série C: Londrina protesta visita de Governador do Pará à CBF em meio a decisões contra Remo e Paysandu

O time paranaense afirmou "não ser bobo" e criticou a postura do governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB)

É... o clima está pegando fogo na . Na penúltima rodada da segunda fase da competição, , , e todos estão vivos no Grupo B, lutando pelas duas vagas para subirem à Série B do Brasileirão. O problema é que, por meio de suas redes sociais, o time paranaense colocou em questão a postura do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

A situação do grupo é a seguinte: Remo e Paysandu tem sete pontos e dividem a liderança do quadrangular, se enfrentando na próxima rodada. O Londrina tem cinco, na terceira colocação, enquanto o Ypiranga-RS tem três pontos e está na lanterna do grupo. Dessa maneira, é impossível decidir as duas vagas antes da última rodada.

E o time paranaense viu problema em uma visita de Barbalho à CBF, realizada nesta quinta-feira (7). Supostamente, o governador havia ido conversar com o presidente da entidade, Rogério Caboclo, para falar sobre jogos futuros da seleção brasileira.

A questão levantada pelo Londrina é que a seleção não entrará em campo até o dia 25 de março, quando viajará para a pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O time então ironizou a situação, apontou a pandemia do coronavírus e relembrou o fato de que a próxima rodada da Série C "envolve dois clubes de #Belém na briga direta pelo acesso contra #Londrina e #Ypiranga-RS."

Teoria da conspiração ou não, a acusação dos paranaenses gerou polêmica e irritou as torcidas de Remo e Paysandu, que criticaram a postura do clube rival na nota. Na última rodada, o viajará para enfrentar o Ypiranga no Rio Grande do Sul, enquanto o Leão receberá o Tubarão no Mangueirão, em Belém.

Remo e Paysandu se enfrentam neste próximo domingo (10), às 18h (de Brasília), enquanto o Londrina recebe o Ypiranga também no domingo, mas às 20h (de Brasília). Ambas as partidas terão transmissão exclusiva do DAZN.

Confira a nota publicada pelo Londrina na íntegra:

"Hum... Vésperas de uma rodada que envolve dois clubes de #Belém na briga direta pelo acesso contra #Londrina e #Ypiranga-RS.



Então eis que o #governador do Estado do #Pará encara a #pandemia e decide ir pessoalmente à #CBF para falar dos jogos da #SeleçãoBrasileira masculina, que só vai voltar a atuar dia 25 de março... Na Colômbia!



#GoogleMeet? #Zoom? #MicrosoftTeams? #WhatsApp? Pra quê, né?



Somos do #interior, mas não somos bobos! #MenosBastidorEMaisFutebol, Confederação Brasileira de Futebol e Helder Barbalho!



Ah! E se a #Seleção quiser vir a Londrina, será muito bem recebida em um dos melhores CTs do país e terá o carinho do povo #paranaense aqui no Estádio do #Café! Faz um #call aí que marcamos!



#BoraTrabalhar

#JogarBola

#VamosJogarBola

#VamosPraCimaTubarão

#ÉcontraTodos

#Brasileiro

#SérieC

#VemProCafezãoSeleção"