Série C do Brasileiro: novo formato, regulamento e mais da edição 2020

A partir deste ano a terceira divisão do Brasileiro terá algumas novidades, como o fim do mata-mata para definir o acesso à Série B

A do Campeonato Brasileiro está se preparando para começar a edição de 2020, com mudanças no formato e no regulamento da competição.

Quer ver jogos da Série C ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

No calendário divulgado pela CBF com as novas datas do futebol brasileiro após a pandemia de coronavírus Covid-19, a Série C está marcada para começar no primeiro final de semana de agosto, com os primeiros jogos da primeira rodada para acontecerem no dia 9, com transmissão exclusiva do DAZN.

Mais times

Por conta da pandemia, para manter o novo formato do campeonato, a CBF precisou que a Série C, assim como as outras competições nacionais, se encerre apenas no início de 2021.

NOVO FORMATO E REGULAMENTO

Após oito anos a CBF mudou parte do formato da disputa da competição, com todos os 20 times de acordo. A partir da edição de 2020 os times não vão mais disputar o acesso para a por meio de mata-mata, mas sim de dois quadrangulares.

Até o ano passado, os times eram divididos em dois grupos de dez, dali, os oito classificados - os quatro melhores de cada - disputavam um mata-mata. Agora, os invés disso, os oito classificados serão novamente divididos em grupos, para a disputa de dois quadrangulares. O melhor de cada quadrangular segue para a final e os segundos colocados sobem para a Série B, junto com os finalistas. Assim, o único mata-mata a ser disputado será para definir o campeão.

Os quadrangulares se dividem da seguinte maneira:

Quadrangular 1: 1º lugar do grupo A; 2º lugar do grupo B; 3º lugar do grupo A; 4º lugar do grupo B

Quadrangular 2: 1º lugar do grupo B; 2º lugar do grupo A; 3º lugar do grupo B; 4º lugar do grupo A

A definição do novo formato veio de uma proposta do , com participação de e , que no ano passado se sentiu prejudicado na partida contra o Naútico, marcada por polêmicas na arbitragem.

O regulamento da Série C prevê, ainda, que a competição pare nas chamadas "data Fifa", apenas durante a disputa da e dos é que os jogos são paralisados.

Mais artigos abaixo

GRUPOS

Foto:Fernando Torres/Paysandu

Os 20 clubes participantes da Série C do Brasileirão também já estão definidos e divididos em dois grupos. Com equipes tradicionais como o Vila Nova, Santa Cruz e , bem como torcidas apaixonadas de Remo, Paysandu e -PB, entre outras.

Grupo A (norte)

Botafogo-PB

Ferroviário

Imperatriz

Jacuipense

Manaus

Paysandu

Remo

Santa Cruz

Treze

Vila Nova

Grupo B (sul)



Brusque

Criciúma







São José-RS

Tombense

Volta Redonda



ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA SÉRIE C

A casa da Série C do Campeonato Brasileiro é o DAZN. A plataforma de streaming, que chegou ao no final de 2018, transmite boa parte das partidas da competição em sua plataforma, além de jogos em seu canal do YouTube e do Facebook.

Para 2020, o preço de mensalidade do DAZN ainda foi reduzido para R$ 19,90 por mês . Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, a francesa, a e muito mais!