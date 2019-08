"Seria ótimo para Cristiano Ronaldo ter Neymar a seu lado na Juventus", diz Rivaldo

Ex-jogador brasileiro diz que Neymar voltaria bem para o Barça, mas aposta em uma parceria de sucesso com o atacante português na Juve

O ex-jogador Rivaldo tem aparecido bastante nos últimos tempos para dar sua opinião a respeito do futebol nacional e internacional. Em entrevista ao Betfair, o pentacampeão do mundo falou sobre a possibilidade de Neymar jogar ao lado de Cristiano Ronaldo na e classificou o possível movimento como "ótimo" para o esporte.

"Seria ótimo vê-lo [Neymar] jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. Eu acredito que seria maravilhoso para CR7 ter Neymar ao seu lado. O brasileiro o ajudaria muito com gols e assistências nessa na temporada. Eu até imagino os dois combinando jogadas brilhantes e Neymar também poderia ajudar compartilhando suas responsabilidades porque a Juventus só tem uma grande estrela agora. Seria um movimento benéfico para os jogadores e, naturalmente, para o clube", falou Rivaldo.

O camisa 10 da conquista da de 2002 também analisou a situação de Neymar no e entende que permanecer no clube francês pode não ser uma boa ideia para Neymar, lembrando que Neymar foi xingado por boa parte da torcida do PSG e quem precisará arcar com isso é o próprio clube.

"Neymar deseja sair do PSG e será importante que a transferência seja feita antes do fechamento da janela ao final do mês. Depois de tudo seria difícil para ele permanecer na . Ele teria toda a torcida contra ele por enquanto e nunca é fácil ser vaiado pelos próprios torcedores do clube. Ainda assim, Neymar tem personalidade suficiente para lidar com isso e provar seu valor, porque ele é um grande jogador", disse o ex-atleta.