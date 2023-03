Sergipe x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sergipe e Sampaio Corrêa entram em campo na noite desta quarta-feira (8), em Aracaju, às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol e Onefootball, no streaming.

Terceiro colocado do grupo B com 10 pontos, o Sergipe entra em campo precisando de uma vitória simples para conquistar a classificação sem depender de outros resultados.

Já o Sampaio Corrêa está na quinta posição do grupo A, com 8 pontos e não tem mais chances de classificação. A Bolívia Querida, no entanto, quer aproveitar o duelo para se preparar para a estreia na Série B.

Prováveis escalações

Sergipe: Dida, Augusto Potiguar, Pablo, André Penalva, Miguel, Diego Aragão, Fabiano, Romário, Ronan, Igor Bahia e Abner.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio, Vitinho, Luiz Otávio, Nadson, Warley, Pimentinha, Matheus Martins e Rafael Furtado.

Desfalques

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?