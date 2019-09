Sergio Ramos empilha recordes e pode igualar Passarella como zagueiro-artilheiro em seleções

Ídolo espanhol tem 21 gols com a camisa de La Roja e, junto com Casillas, é o jogador com partidas pela seleção

Não há estatística que dure para sempre nem recorde que não possa ser batido, principalmente para Sergio Ramos, ídolo do e da seleção espanhola. No jogo contra as Ilhas Faroé, ele viveu mais uma noite de emoções. E recordes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Campeão do mundo e duas vezes campeão da Europa com a , Ramos igualou o lendário goleiro Iker Casillas como espanhol com mais jogos pela seleção e mira também Daniel Pasarella com o recorde de gols. O argentino é o zagueiro com mais gols pela sua seleção, com 22. Ramos tem 21 com a camisa da Espanha.

O jogador do Real Madrid é o único espanhol na história a ser convocado por seis treinadores diferentes. Desde 2005 entre os selecionados, Ramos já foi comandado por Luis Aragonés, Vicente del Bosque (na época mais vitoriosa da Espanha), Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Luis Enrique e, por fim com o atual treinador Robert Moreno.