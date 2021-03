Sergio Ramos sonha com Haaland no Real Madrid e ainda lamenta saída de Cristiano Ronaldo

O zagueiro espanhol se recupera de lesão no joelho e falou sobre algumas das principais estrelas do futebol atual

Ainda se recuperando de lesão sofrida no joelho, Sergio Ramos segue bastante ligado no que está acontecendo no futebol. Em entrevista concedida ao youtuber Ibai Llanos, o zagueiro do Real Madrid fez um rápido resumo de sua carreira no Bernabéu, não passou muitas novidades em relação à sua negociação de renovação contratual e teceu comentários sobre Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé e Lionel Messi.

Para Ramos, por exemplo, a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid foi ruim para os dois lados. Isso vem ficando mais claro a cada temporada: de um lado os espanhóis jamais voltaram a chegar nas fases mais agudas da Champions League, e na Juventus CR7 também segue rotina parecida.

“Tanto o Cris quanto o Real Madrid perderam. Eu não teria deixado ele sair, porque é um dos melhores e nos deixa mais próximo das vitórias. Relações deste tipo precisam ser para a vida toda, é preciso acontecer uma fusão entre toda a equipe. Ele é um jogador determinante que nos ajudava a ganhar”, disse.

Perguntado sua preferência por Mbappé ou Haaland como eventual futuro reforço madridista, o zagueiro elogiou ambos... mas deixou no ar a preferência pelo norueguês – que assim como Cristiano também começa a escrever seus próprios recordes na Champions League.

“Eu queria que viessem os dois, mas se tivesse que vir só um acho que hoje seria o Haaland. Com o Mbappé as circunstâncias econômicas estão mais complicadas. O Haaland não seria ruim, pela fome de gol, de títulos, pela sua envergadura, sua velocidade. Seria mais fácil chegar a um acordo com o Haaland”.

Sergio Ramos também teceu grandes elogios a Lionel Messi e brincou: o receberia de braços abertos no Real Madrid, mas jamais vestiria a camisa do Barcelona.

“Nós sofremos nos melhores anos de sua carreira, e é sempre uma alegria não te ele pela frente. Eu levaria ele para a minha casa”, disse, antes de negar qualquer possibilidade de um dia defender o Barça.

“Não tem opção nenhuma. Eu gosto do Laporta (presidente recém eleito), encontrei com ele uma vez e gostei, mas tem coisas na vida que o dinheiro não compra. É algo impossível”.