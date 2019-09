Sergio Ramos, o zagueiro-artilheiro especialista em pênaltis de Real Madrid e Espanha

Nas últimas nove partidas com a Espanha, o zagueiro marcou oito gols

Sergio Ramos é um personagem curioso. Amado por muitos e odiado por tantos outros, o zagueiro e capitão do e da seleção espanhola vive uma fase goleadora. Nos últimos nove jogos disputados com a , Ramos marcou oito gols e já vem se tornando uma peça fundamental nos resultados do pais.

Na última quinta-feira (05), diante da Romênia, em uma partida que os espanhois sofreram muito, Ramos deixou sua marca ao balançar as redes com uma cobrança de pênaltis para abrir o placar. Além disso, Ramos está a apenas um jogo de se tornar o jogador que mais vestiu a camisa da Furia, batendo o ex-companheiro Iker Casillas.

Com o gol marcado sobre os romenos, Ramos entrou no top 10 dos principais artilheiros da seleção da Espanha. Com 21 gols, o defensor se igualou a Míchel. Além disso, ele está a apenas dois gols de alcançar a marca de ninguém menos de Alfredo Di Stéfano.

O ponto curioso é que o quinto colocado dessa seleta lista é outro defensor: Fernando Hierro - que comandou a seleção na após a demissão de Julen Lopetegui poucos dias antes da estreia no Mundial. O ex-jogador balançou as redes 29 vezes com a camisa da Espanha.

Após a saída de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos se tornou o cobrador de pênaltis oficial da equipe madridista. Desde então, dos 14 pênaltis cobrados, todos os 14 foram convertidos em gol.