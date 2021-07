Sergio Ramos descartou Man City e Arsenal; os bastidores do acerto com o PSG

O defensor rejeitou duas propostas da Premier League antes de fechar com os parisienses

Sergio Ramos conseguiu o que queria. Dois anos de contrato, uma equipe forte o suficiente para conquistar títulos e a possibilidade de ganhar outra Liga dos Campeões.

Já oficializado pelo PSG, foi contratado em uma operação complexa, onde a equipe teve que bater outros concorrentes duros para contar com a assinatura do espanhol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No final das contas, Paris sempre foi o destinado preferido de Sergio Ramos, e a equipe nunca teve dúvidas em contar com o defensor. Mas outros pretendentes quase interromperam o negócio e aumentaram a pedida do zagueiro.

O espanhol recebia 12 milhões de euros e outros bônus por temporada no Real Madrid. A única oferta de seu ex-clube contava com uma redução salarial de 10%, algo que não caiu bem no estafe de Ramos. Quando ele decidiu aceitar, foi comunicado que a proposta não existia mais. Pouco tempo depois, então, recebeu a primeira oferta do PSG: dois anos de contrato, 12 milhões de euros por temporada, luvas e benefícios que podem fazer seu salário chegar a 15 milhões anuais.

Outro clube interessado era o Arsenal. E se a oferta do PSG já era boa, a dos ingleses era ainda maior: 17 milhões de euros por temporada, um contrato de dois anos e uma opção caso o defensor quisesse renovar por mais um ano.

Com outras propostas, Sergio Ramos rejeitou o contrato oferecido. Os Gunners, por mais que tivessem a oferta mais vantajosa financeiramente, não jogarão a Liga dos Campeões da Uefa na próxima temporada, o que é um desejo do defensor.

Já o Manchester City, atual vice-campeão da Champions e classificado para a próxima edição do torneio, foi outro inglês que fez uma proposta pelo jogador. No contrato oferecido pela equipe de Pep Guardiola, uma cláusula desagradou o estafe do espanhol: o vínculo previsto era de cinco anos, mas apenas dois desses seriam na Inglaterra - nas outras três temporadas, Ramos atuaria na MLS.

Assim, Sergio Ramos escolheu atuar no PSG, onde deve formar dupla de zaga imponente com Marquinhos. O jogador de 35 anos vestirá a camisa de número 4 e é o terceiro reforço dos parisienses para 2020-21: Hakimi e Wijnaldum também já foram anunciados.