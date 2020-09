Quem é Sergiño Dest, lateral que acertou com o Barcelona por R$ 161 milhões

Jovem revelação do Ajax chega a acordo com o Barcelona para substituir Nelson Semedo, negociado com o Wolverhampton

O chegou a um acordo com o para contratar o lateral direito Sergiño Dest, de apenas 19 anos. Os valores da negociação giram em torno de 20 milhões de euros antecipados, e mais cinco milhões de euros em bônus futuros, totalizando cerca de R$ 161 milhões na cotação atual.

Essa é mais uma negociação que envolve a reformulação no elenco culé. Até o momento, o clube catalão já arrecadou 34 milhões de euros com a venda de jogadores como Nelson Semedo, ao , Jorge Cuenca, ao , Ivan Rakitic, ao e Arturo Vidal, à . Parte desse dinheiro será usada na chegada de Dest, mas o Barça ainda espera fazer ainda mais caixa com novas transferências.

O principal nome para deixar a equipe é Luis Suárez, que também chegou a um acordo com o Barça para receber apenas metade de seu salário anual de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões). Fontes revelaram a Goal que o clube já prepara um evento de despedida para o centroavante uruguaio.

Agora, a jovem revelação do Ajax chega para tentar ocupar de vez a lateral direita da equipe culé. Semedo foi a aposta nas últimas temporadas mas não convenceu. Na fatídica goleada diante do de Munique, inclusive, diversas jogadas do time bávaro nasceram pelo lado de Semedo.

Mas quem é Sergino Dest?

Segiño Dest é mais uma revelação das categorias de base do Ajax, que recentemente também apresentou ao mundo do futebol outros jovens craques como Frenkie de Jong, que agora será companheiro de Dest, e Donny van de Beek, principal contratação do para esta temporada.

O jovem lateral vinha atuando pelo time B do Ajax desde a temporada 2018/19, e fez sua na equipe principal em julho de 2019, em clássico contra o .

Em pouco tempo Dest se destacou com incrível velocidade e habilidade, impressionando por seus dribles e capacidade de improviso. Muito forte nas jogadas ofensivas, ele chegou a marcar dois gols ao longo das 35 partidas que disputou na temporada.

Mas além do poder ofensivo, o jovem também se notabilizou pelos desarmes precisos e grande vigor físico na hora da recomposição.

Com o grande destaque, o lateral também estava na mira de clubes como o Bayern de Munique, atual campeão da , e da de Cristiano Ronaldo. Contudo, o jovem também já havia manifestado seu desejo de defender o Barcelona, que espera assinar o contrato nos próximos dias.

Apesar de ser uma das grandes promessas das categorias de base do Ajax, de ter nascido na e de ser filho de mãe holandesa, Dest atua pela seleção dos , por conta de seu pai, que é norte-americano.

Ele foi presença constante nas convocações para os times de base dos Estados Unidos e já fez três jogos pela seleção principal.