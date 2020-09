No Barcelona, lateral direita ainda é problema: brasileiro Emerson é a solução?

Nélson Semedo nunca conseguiu se firmar como titular no clube catalão, que ainda procura um substituto para Dani Alves

A lateral-direita do continua sendo um problema. Nenhum jogador conseguiu se estabelecer de fato na posição desde a saída de Dani Alves, em 2016. De lá para cá, Sergi Roberto e Nélson Semedo revezaram como titulares, mas nunca tiveram grande destaque.

Semedo está de saída para o , em uma negociação de 35 milhões de euros (R$ 223 milhões) limitando as opções de Ronald Koeman para a posição. E um brasileiro poderia ser a solução: Emerson, jogador de 21 anos, está emprestado ao e poderia ser chamado de volta para fazer parte da temporada 2020/21 do clube catalão.

Na temporada passada, Emerson foi um dos destaques do Bétis. Foram 34 jogos com três gols e seis assistências. As boas atuação pelo time lhe renderam, inclusive, uma convocação para a seleção brasileira. Em 19 de novembro de 2019, ele estreou com a "amarelinha" no amistoso contra a . O brasileiro também já atuou nas duas primeiras partidas do Bétis na nova campanha de 20/21 de LaLiga.

Rafinha, do Barça, e Emerson, do Bétis (Foto: Getty)

O empréstimo ao Bétis era visto pelo Barcelona como uma oportunidade de Emerson ganhar rodagem no futebol espanhol e o futuro no Camp Nou é visto com bons olhos pela cúpula blaugrana. Recentemente, o Mundo Deportivo informou, inclusive, que o Barça recusou duas propostas do e uma outra do , da , pelo brasileiro.

Com pouco dinheiro em caixa, o clube blaugrana pode recorrer a Emerson para solucionar uma posição problemática no time. Outras opções procuradas pelo clube catalão podem ser inviáveis justamente pela falta de capacidade de investimento em reforços. Sergiño Dest, americano de apenas 19 anos, foi um dos cogitados. Cobiçado também pelo de Munique, o deve fazer jogo duro para vender o jogador, avaliado em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), segundo o Transfermarkt.

Max Aarons, jovem de 20 anos do City, também foi procurado pelo Barça. O clube inglês negou um empréstimo ao Barcelona, como noticiou o Sky Sports, e aceitaria negociá-lo apenas em uma venda. O valor de mercado do jogador é de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), de acordo com o Transfermarkt.