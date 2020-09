Gol contra e expulsão contra Real Madrid: Emerson tem noite para esquecer

Lateral brasileiro, que pertence ao Barcelona, participou diretamente da virada do Real Madrid sobre o Real Bétis em LaLiga

O conquistou sua primeira vitória em LaLiga. Nesse sábado (26), o time da capital espanhola visitou o e venceu a peleja por 3 a 2. O lateral-direito Emerson, ex-Atlético Mineiro, foi fundamental para o triunfo madridista ao fazer um gol contra e ainda ser expulso na segunda etapa. Uma verdadeira noite para se esquecer.

O time de Zinedine Zidane saiu na frente com Federico Valverde, mas o Betis virou ainda no primeiro tempo com gols de Mandi e William Carvalho. Aos três minutos da segunda etapa, Emerson marcou um gol contra e cedeu o empate aos madridistas.

Vinte minutos depois, o brasileiro foi expulso e deixou o Betis reduzido a 10 homens em campo. Já nos últimos 10 minutos de jogo, o pênalti assinalado a favor do Real Madrid foi convertido por Sergio Ramos, para garantir os três pontos na conta do atual campeão espanhol.

Emerson pertence ao maior rival do Real Madrid, o . Em 2019, quando atuava pelo , Emerson foi emprestado por seis meses para o Betis, da . Quando retornou desse empréstimo, foi imediatamente comprado pelo Barça, em julho de 2019. Com o passe do jogador para si, o Barça emprestou-o, mais uma vez, ao Betis em um acordo de dois anos.

Nesse período de reformulação de elenco do Barcelona, que já contou a saída Nelson Semedo, o brasileiro pode ser uma peça importante para Ronald Koeman a partir da próxima temporada. Apesar das falhas na partida contra o Madrid, Emerson está bem cotado no mercado espanhol e é visto como um dos mais importantes e promissores jogadores da posição.

Atualmente avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), o defensor brasileiro de 21 anos vive a expectativa de ser uma das peças escolhidas por Fernando Jardine para a disputa dos de Tóquio em 2021.