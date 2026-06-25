Sergiño Dest pode deixar o PSV após a Copa do Mundo e assumir o lugar de um grande nome

O Bayer Leverkusen está de olho em Sergiño Dest como sucessor de Alejandro Grimaldo, segundo noticiou o jornal alemão BILD nesta quinta-feira.

Grimaldo, de 30 anos, que está disputando a Copa do Mundo pela Espanha, dará continuidade à sua carreira no Atlético de Madrid.

Por esse motivo, o Bayer Leverkusen, que receberá 25 milhões de euros, precisa procurar um substituto.

Raphaël Guerreiro, de 32 anos, cujo contrato com o Bayern de Munique está chegando ao fim, é um dos candidatos.

Dest (25), também está na mira para substituir Grimaldo. O PSV está disposto a facilitar a transferência neste verão.

Anteriormente, o observador de clubes Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, já havia informado que o PSV deveria liberar o lateral caso recebesse uma oferta entre 23 e 25 milhões de euros.

Por enquanto, Dest está focado na Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos. O jogador, natural de Almere, foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos da seleção americana.