Será que vai enganar a Inglaterra?… Scaloni estuda uma reviravolta tática

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, se preparou para fazer ajustes táticos significativos antes do confronto contra a Inglaterra, nesta quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na tentativa de levar os “dançarinos do tango” à segunda final consecutiva e se aproximar da conquista do quarto título da história do país.

O site Sport Bible citou o jornal argentino “Olé”, informando que Scaloni testou dois esquemas diferentes durante os treinos e está avaliando mudar o estilo de jogo e a escalação titular para enfrentar a seleção inglesa, depois que sua equipe enfrentou dificuldades nas fases eliminatórias, apesar de ter continuado sua trajetória com sucesso.

A Argentina chegou às semifinais após derrotar Cabo Verde e a Suíça na prorrogação, além de ter precisado de uma reação tardia contra o Egito nas oitavas de final, quando marcou três gols em 13 minutos.

Em muitos momentos do torneio, a seleção argentina contou com os momentos de criatividade individual de seu capitão, Lionel Messi, que, aos 39 anos, disputa a sexta Copa do Mundo de sua carreira e lidera a artilharia da edição atual com oito gols, no que provavelmente será sua última participação no torneio.

Enzo Fernández e Julián Álvarez também tiveram papéis decisivos na trajetória da equipe, mas o desempenho coletivo não atingiu um nível convincente, o que levou a comissão técnica a pensar em mudanças antes do confronto contra a Inglaterra.

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A média de idade dos jogadores da Argentina é de 29 anos, enquanto a equipe sofre com uma clara carência nas laterais, o que levou Scaloni a contar com o quarteto de meio-campistas formado por Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes, dando a Messi liberdade de movimento no terço ofensivo.

Embora Messi tenha percorrido uma grande distância a pé durante o torneio — cerca de 47% do total da distância coberta —, ele continua sendo o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo atual.

Relatos indicam que Scaloni pode escalar Giuliano Simeone ou Thiago Almada na escalação titular, em vez de contar com a dupla de ataque formada por Julián Álvarez e Lautaro Martínez, numa tentativa de oferecer ao time diferentes opções ofensivas, enquanto nomes como Nico Baz, Nico González e Valentín Barco continuam entre as opções em consideração.

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