Senegal garante sua vaga... 28 seleções avançam para as oitavas de final e 4 vagas ainda estão em aberto

A seleção do Senegal se juntou ao grupo dos classificados para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 entre as melhores terceiras colocadas, aproveitando os resultados da terceira rodada da fase de grupos.

A classificação da seleção do Senegal ocorreu após a vitória sobre o Iraque por 5 a 0 na noite de ontem, sexta-feira, na terceira rodada do Grupo 9, conquistando assim seus primeiros 3 pontos na fase de grupos e terminando a fase na terceira posição.

A seleção do Senegal garantiu sua classificação entre as melhores terceiras colocadas após o empate da seleção iraniana com a egípcia por 1 a 1 no Grupo 7, o que fez com que a pontuação da seleção asiática ficasse em apenas 3 pontos, com saldo de gols de 0, contra um saldo de +2 dos Leões da Teranga.

A seleção senegalesa conquistou a quinta vaga entre as melhores terceiras colocadas, atrás de Suécia, Bósnia e Herzegovina, Equador e Paraguai.

28 seleções para as oitavas de final

Com a classificação do Senegal e da Bélgica, líder do Grupo 7, na manhã deste sábado, o número de seleções classificadas para as oitavas de final subiu para 28, enquanto quatro vagas ainda estão em aberto, a serem decididas após os jogos desta noite e da manhã de amanhã, domingo.

As seleções classificadas são as seguintes:

Grupo 1: México, África do Sul.

Grupo 2: Suíça, Canadá, Bósnia e Herzegovina.

Grupo 3: Brasil, Marrocos.

Grupo 4: Estados Unidos, Austrália, Paraguai.

Grupo 5: Alemanha, Costa do Marfim, Equador.

Grupo 6: Holanda, Japão, Suécia.

Grupo 7: Polônia, Egito.

Grupo 8: Espanha, Cabo Verde.

Grupo 9: França, Noruega, Senegal.

Grupo 10: Argentina.

Grupo 11: Colômbia, Portugal.

Grupo 12: Inglaterra, Gana.

Quem foi eliminado mais cedo?

Por outro lado, 12 seleções foram eliminadas precocemente, após terem perdido oficialmente suas chances de classificação. Essas seleções são as seguintes:

Grupo 1: República Tcheca.

Grupo 2: Catar.

Grupo 3: Haiti.

Grupo 4: Turquia.

Grupo 5: Curaçao.

Grupo 6: Tunísia.

Grupo 7: Nova Zelândia.

Oitavo grupo: Uruguai, Arábia Saudita.

Grupo 9: Iraque.

Grupo 10: Jordânia.

Grupo 12: Panamá.

Quem está na expectativa?

Por outro lado, ainda há oito seleções aguardando o desfecho ao final do último dia da fase de grupos, e essas seleções são:

Grupo 1: Coreia do Sul.

Grupo 3: Escócia.

Grupo 7: Irã.

Grupo 10: Áustria, Argélia.

Grupo 11: República Democrática do Congo, Uzbequistão.

Grupo 12: Croácia.