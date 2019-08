Semifinal do 'fim do mundo'? River e Boca saem na frente por repeteco da decisão da Libertadores

Rivais argentinos vencem bem seus jogos de ida e podem fazer duelo por vaga na final de 2019

Enquanto quatro brasileiros ainda disputam uma das vagas na grande decisão da , a dupla de e parece ter bem encaminhada sua classificação à semifinal, reeditando a final da edição 2018. Os rivais de Buenos Aires venceram seus jogos de ida contra e Cerro Porteño, respectivamente, e saem em ótima vantagem em suas séries.

Nesta quinta-feira, o River venceu o Cerro por 2 a 0 com certa tranquilidade, graças a gols de Fernández e Borré, ambos de pênalti, jogando no Monumental de Nuñez. Sem ter sofrido gols, a equipe comandada por Marcelo Gallardo pode até perder por um gol de diferença, por qualquer placar, para seguir em busca do tetracampeonato sul-americano.

⚽🚀 Passe sensacional de Mac Allister e drible no goleiro da @LDU_Oficial. Golaço de Wanchope Ábila para abrir o placar para o @BocaJrsOficial no . #Libertadores #BocaJuniors pic.twitter.com/lmb8obV5et — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 22, 2019

Já ontem, no Equador, o Boca teve uma atuação de luxo para aplicar 3 a 0 na LDU, gols de Ábila, Reynoso e Caicedo, para esperar o adversário em La Bombonera com enorme margem para erros. Agora comandados por Gustavo Alfaro, os Xeneizes já vão pensando na vingança do Superclássico que decidiu a última Libertadores: depois de um 2 a 2 em casa, o Boca acabou batido por 3 a 1 no jogo de volta, que teve de ser transferido para Madrid após tumultos que antecederam a partida que aconteceria no Monumental.

Como nesta semana, River e Cerro irão definir a última vaga nas semifinais deste ano na próxima quinta-feira (29), em Assunção. Um dia antes, o Boca tentará selar sua vaga pra cima da LDU na capital argentina.