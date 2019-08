Semifinal da Libertadores: confrontos, datas, chave e mais informações

Chaveamento da Libertadores já está definido. Boca, LDU, Cerro Porteño e River estão de um lado. No outro, estão Grêmio, Palmeiras, Inter e Flamengo

A Copa Libertadores está afunilando rumo à grande final. Disputados os jogos de ida das quartas de final, o público está ansioso para saber todos os detalhes das semifinais do torneio continental. O terá ao menos dois representantes nesta fase do torneio, já que e se enfrentam em um duelo das quartas, enquanto e disputam o outro. , , Cerro Porteño e estão na briga para disputar a outra semifinal da competição.

Três dos quatro jogos de ida das quartas de final já foram disputados. O River Plate fecha essa etapa na noite desta quinta-feira, em Buenos Aires, onde enfrentará o Cerro Porteño. O Boca Juniors, na quarta, foi a Quito e bateu a LDU por 3 a 0. No confronto entre os brasileiros, o Palmeiras bateu o Grêmio por 1 a 0 em Alegre. Já o Flamengo recebeu o Internacional, no Maracanã, e triunfou por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique.

Como o chaveamento colocou os brasileiros do mesmo lado, já há um brasileiro garantido na final de Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro.

AS CHAVES DAS SEMIFINAIS

Faltam apenas dez partidas para conhecermos o novo campeão da América e, pensando nisso, alista os detalhes da próxima fase da competição. Confira!

Com um 'lado' do chaveamento completamente tomado por brasileiros, um representante do país já está garantido na grande decisão da Libertadores 2019. Do outro lado, com as eliminações de e , ainda é possível um novo confronto entre Boca Juniors e River Plate, finalistas do último ano, enquanto Cerro Porteño e LDU de Quito lutam para manter e , respectivamente, na briga.

Portanto, o vencedor do confronto Flamengo x Internacional jogará contra o ganhador de Palmeiras x Grêmio. A definição acontece na próxima semana. Do outro lado, o vencedor de Boca Juniors x LDU enfrentará o ganhador de River Plate x Cerro Porteño.

SEMIFINAIS: DATAS

As semifinais da estão previstas para 24 de setembro (jogos de ida) e 1º de outubro (partidas de volta). A CONMEBOL ainda não desmembrou a tabela definindo horários e datas exatas dos jogos, que podem acontecer entre terça e quinta-feira das respectivas semanas.

SEMIFINAIS: QUEM DEFINE EM CASA

A semifinal é disputada em dois jogos. A definição do mando de campo é feita por meio da campanha na fase de grupos. Portanto, quem teve melhores números neste período terá o privilégio de decidir como mandante. Veja, abaixo, a tabela com as melhores campanhas dentre os remanescentes do torneio:

Posição Geral Time Pontos Saldo de gols Gols pró 1º Palmeiras (Grupo F) 6 15 12 13 3º Internacional (Grupo A) 6 14 5 11 4º Cerro Porteño (Grupo E) 6 13 5 10 6º Boca Juniors (Grupo G) 6 11 5 11 7º Flamengo (Grupo D) 6 10 6 11 10º River Plate (Grupo A) 6 10 5 10 11º LDU (Grupo D) 6 10 4 12 12º Grêmio (Grupo H) 6 10 4 8

SEMIFINAIS: ONDE ASSISTIR

Globo, Sportv, Fox Sports e Facebook são os detentores dos direitos de transmissão no período entre 2019 e 2022.

O Facebook, por exemplo, possui exclusividade nos jogos de quinta-feira, enquanto Globo e Fox Sports, assim como o Sportv, transmitem jogos de terça e quarta-feira.

AS CHAVES DAS QUARTAS DE FINAL

Com um 'lado' do chaveamento completamente tomado por brasileiros, um representante do país já está garantido na grande decisão da Libertadores 2019. Do outro lado, com as eliminações de Athletico e Cruzeiro, ainda é possível termos um novo embate entre Boca Juniors e River Plate, finalistas do último ano, enquanto Cerro Porteño e LDU de Quito lutam para manter Paraguai e Equador na briga, respectivamente.

Estes são os duelos da próxima fase da competição:

x Cerro Porteño-PAR

LDU de Quito-EQU x Boca Juniors-ARG

Palmeiras-BRA x Grêmio-BRA

x Flamengo-BRA x Internacional-BRA

Alguns jogos de ida das quartas de final já foram disputados. O River Plate enfrentará o Cerro Porteño em Buenos Aires na noite desta quinta-feira (22). O Boca Juniors foi a Quito e bateu a LDU por 3 a 0. No confronto entre os brasileiros, o Palmeiras bateu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. O Flamengo recebeu o Internacional, no Maracanã, por 2 a 0.

As quartas da @LibertadoresBR! 💪



Teremos dois JOGAÇOS entre brasileiros e mais duelos quentes! 🔥



Quem aí arrisca os classificados para a semifinal? 🤔 pic.twitter.com/ts9XAAAcLm — Goal Brasil (@GoalBR) August 2, 2019

OITAVAS DE FINAL: CHAVES, SÉRIES E RESULTADOS

CRUZEIRO X RIVER PLATE

⚽️🔥 Caixa e festa! Borré fechou a série que levou o @RiverPlate a eliminar o @Cruzeiro no Mineirão. por 4-2 nos pênaltis.



🏆🔜 Nas quartas, o River enfrentará @SanLorenzo ou @CCP1912oficial . pic.twitter.com/R8NxIip4x8 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 31, 2019

A Raposa empatou sem gols com o atual campeão da Libertadores , e levou a decisão para casa. No Mineirão, novo empate em 0 a 0 levou o tira-teima para a disputa por pênaltis , onde o River foi perfeito enquanto Henrique e David pararam em Franco Armani, abreviando o sonho celeste.

Agora, os argentinos terão pela frente o , que eliminou o Cerro Porteño: após um empate sem gols na , os paraguaios venceram no Defensores del Chaco e seguem adiante.

PALMEIRAS X GODOY CRUZ

Após sair atrás do placar por 2 a 0, o Verdão buscou o empate em Mendoza e agora joga por uma nova igualdade em em casa na próxima semana. No Allianz Parque, o time de Felipão não tomou conhecimento e goleou por 4 a 0 , com todos os gols marcados no segundo tempo.

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras terá pela frente nas quartas de final o vencedor do confronto entre Grêmio e .

INTERNACIONAL X NACIONAL

⚽️🇦🇹 Que festa! O gol de Guerrero carimbou o invicto @SCInternacional nas quartas da #Libertadores ! pic.twitter.com/fKQEdqwJ3t — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Visando o tri na Libertadores, o começou bem as oitavas de final. Com gol de Paolo Guerrero praticamente no último lance, o Inter bateu o Nacional por 1 a 0 fora de casa, levando boa vantagem para definir a vaga em casa em seus domínios. Já no Beira-Rio, o Colorado voltou a vencer com grande atuação, dessa vez por 2 a 0 , e selou sua passagem à fase seguinte.

O vencedor do confronto terá pela o Flamengo nas quartas de final.

FLAMENGO X EMELEC

🙌🤩 GABIGOL! O artilheiro explodiu o Maracanã ao fazer o 2º gol do @Flamengo , o seu 2º contra o @CSEmelec .



💪O camisa 9 levou a decisão para os pênaltis, que deram a classificação ao . Herói de uma noite épica! #Libertadores #Santiago2019 pic.twitter.com/COtOPjDZl7 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Líder do Grupo D na fases de grupos, o Flamengo sofreu diante do . O Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 no Equador e ainda viu Diego deixar o campo com uma fratura , tornando-se mais um desfalque da equipe pelo menos nos próximos quatro meses.

No Maracanã, porém, a história mudou: com uma atuação brilhante de Gabigol, o Fla devolveu o placar sofrido fora de casa e contou com a estrela de Diego Alves para vencer nos pênaltis e avançar na competição.

O vencedor irá encarar Internacional nas quartas.

🧐⚽ Os resultados dos jogos de ida das oitavas da #Libertadores !



🤝 Na semana que vem tem mais! Apenas 8️⃣ seguirão na Copa! pic.twitter.com/8PTgJOGzWD — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 26, 2019

BOCA JUNIORS X ATHLETICO-PR

As equipes se enfrentaram na fase de grupos e voltaram a se encontrar no mata-mata. Até então invicto em casa, o Furacão levou a pior em casa e acabou perdendo por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Arena da Baixada.

No jogo de volta, o Furacão não foi páreo para La Bombonera, onde perdeu por 2 a 0 e deu adeus à competição .

O adversário xeneize será a LDU de Quito , que despachou o muito graças a uma vitória por 3 a 1, no jogo de ida..

LIBERTAD X GRÊMIO

Tricampeão do torneio, o Grêmio fez a lição de casa contra o Libertad no primeiro jogo das oitavas. Com gols de Diego Tardelli e David Brás, bateu o Libertad por 2 a 0, dando passo importante rumo às quartas de final. A má notícia ficou pela expulsão de Pedro Geromel .

E o capitão acabou nem fazendo falta, no fim. Os dois gols marcados por André garantiram nova vitória ao Tricolor, o saldo agregado de 5 a 0 sobre os paraguaios e a classificação.

O adversário agora será o Palmeiras, que despachou o jogando em casa.

QUEM TEM A VANTAGEM NO MANDO DE CAMPO?

Embora a campanha de classificação na fase de grupos não defina mais o chaveamento do mata-mata da Libertadores, ela ainda define a vantagem do mando de campo das oitavas de final até as semifinais: o time de melhor campanha em cada chave decide a série em casa e, claro, começa jogando fora.

Confira, a seguir, como está a distribuição do mando de campo em cada chave das quartas de final:

O Cerro Porteño terá a vantagem de decidir em casa contra o River Plate : a ida será disputada no Monumental de Nuñez, e a volta no Defensores del Chaco;

terá a vantagem de decidir em casa contra o : a ida será disputada no Monumental de Nuñez, e a volta no Defensores del Chaco; O Boca Juniors irá decidir em La Bombonera a série contra a LDU de Quito : o jogo de ida aconteceu no Equador;

irá decidir em La Bombonera a série contra a : o jogo de ida aconteceu no Equador; O Palmeiras irá decidir no Allianz Parque contra Grêmio : os paulistas tiveram a melhor campanha da primeira fase;

irá decidir no Allianz Parque contra : os paulistas tiveram a melhor campanha da primeira fase; O Internacional irá decidir contra o Flamengo no Beira-Rio: o jogo de ida aconteceu no Maracanã

Alguns jogos de ida das quartas de final já foram disputados. O River Plate enfrentará o Cerro Porteño em Buenos Aires na noite desta quinta-feira (22). O Boca Juniors foi a Quito e bateu a LDU por 3 a 0. No confronto entre os brasileiros, o Palmeiras bateu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. O Flamengo recebeu o Internacional, no Maracanã, por 2 a 0.

QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES: DATAS

Os confrontos das oitavas de final e todos os cruzamentos até a grande final estão decididos. Os 16 clubes que lutam para chegar a Santiago, em 23 de novembro, na primeira final em jogo único da história do torneio, disputaram jogos de ida e volta dos quais sobraram os oito últimos classificados.

Ainda sem horários definidos, os duelos das quartas de final serão disputados nas semanas de 20 a 22 de agosto (jogos de ida) e 27 a 29 de agosto (jogos de volta). As equipes que fizeram a melhor campanha da fase de grupos da competição, decidirão em casa todos seus compromissos até a semifinal.

LIBERTADORES: ONDE ASSISTIR ÀS QUARTAS DE FINAL?

Além do Sportv, Globo, Fox Sports e Facebook são os detentores das transmissões no período entre 2019 e 2022.

O Facebook, por exemplo, possui exclusividade nos jogos de quinta-feira , enquanto Globo e Fox Sports, assim como o SporTV, transmitem jogos de terça e quarta-feira.