Sem Odair, Fluminense e Marcão encaram o desafio de manter o alto nível

O treinador deixou o time, que deve tomar cuidado para não cair de rendimento, igual tem acontecido com o Inter

Má notícia para o . Odair Hellmann aceitou uma proposta para treinar o Al Wasl, dos Unidos, e não comanda o Tricolor carioca. O técnico tinha bons números com o clube, que agora terá que buscar um substituto à altura.

O Fluminense, que atualmente ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, oficializou a saída de Hellmann nesta segunda-feira (7), junto com o anúncio de que Marcão será o treinador para o restante da temporada. Depois, porém, o clube terá que trabalhar para encontrar um nome para comandar o time.

Odair Hellmann deixa o comando do Fluminense. Marcão, auxiliar técnico permanente do clube, assume o comando do time profissional até o fim da temporada. Leia mais >> https://t.co/CLb8ziunQD pic.twitter.com/ngxno3rTrf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 7, 2020

Com a saída do treinador será justamente nesta posição o desafio do . Embora criticado, Hellmann vinha fazendo um bom trabalho no Fluminense - firme na briga pela vaga na Libertadores e com o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro desde a campanha do título em 2012 - e vai deixar em aberto um trabalho bem sucedido.

Nos 50 jogos à frente do Fluminense, Odair teve um aproveitamento de 56%, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, além de 75 gols marcados e 47 sofridos. O treinador, aliás, conseguiu estes bons números com um elenco sem grandes estrelas, como o rival , e que, ainda por cima, passou por dificuldades - como a situação envolvendo a saída de Dodi, um dos principais jogadores da equipe.

Já há algumas temporadas que o Fluminense não fazia uma campanha tão boa quanto a de agora no Campeonato Brasileiro - ainda somada ao título da , vice-campeonato carioca. Desde o título de 2012 o Tricolor vem tendo temporadas instáveis, brigando na parte de baixo da tabela e com dificuldades em manter uma linha de trabalho, principalmente por conta do alto número de treinadores.

Agora, que o time conseguiu encontrar um bom caminho para o trabalho, brigando por conquistas e com um time competitivo, o trabalho será interrompido no meio. A situação se assemelha à do , que viu Eduardo Coudet, em meio a uma boa campanha, trocar de time.

E o Inter também deve servir como exemplo na hora da escolha do novo comandante. O Fluminense corre o risco - mesmo que para a próxima temporada, já que Marcão assume por enquanto - de ver o novo treinador não conseguir continuar o projeto iniciado. No , com os mesmo jogadores, Abel Braga não conseguiu manter a boa fase e já soma sete jogos sem vitórias.

Por ora, é o auxiliar técnico Marcão quem vai ter que dar conta do recado, assim como fez na temporada passada, quando assumiu a equipe na 21ª rodada, após a demissão de Oswaldo de Oliveira, e conseguiu 53% de aproveitamento. Para o futuro, porém, o Fluminense deve optar por outro treinador para iniciar a temporada 2021.

Nas redes sociais, a torcida tem Tiago Nunes como um nome que agrada. O treinador, campeão pelo -PR em 2019, recentemente foi demitido do , onde vinha tendo uma trabalho aquém das expectativas.

O primeiro teste do Tricolor nas mãos de Marcão será o clássico de domingo (13), às 20h30 (de Brasília), contra o , em São Januário.