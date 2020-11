Entenda o imbróglio Dodi x Fluminense: por que o jogador vai deixar o clube

Jogador, staff e clube não chegaram a um acordo de valores e o volante não faz mais parte da equipe de Odair Hellmann

Depois de meses de negociações, o e Dodi parecem ter colocado um ponto final da novela envolvendo a renovação do vínculo do volante. Nesta quinta-feira (19), em nota oficial, clube informou que o jogador não atua mais na equipe.

Uma das peças fundamentais do time de Odair Hellmann, Dodi está afastado do elenco do Fluminense, passa a treinar separadamente e não entra mais em campo com a camisa tricolor.

Dodi, seus empresários e o Fluminense tratavam da renovação de contrato do volante desde as finais da , mas não chegaram a um acordo, nem mesmo para uma prorrogação de contrato até o final da temporada, programada para se encerrar em fevereiro. Segundo o staff do jogador, ele vai atuar na Europa a partir da próxima temporada.

As tratativas para a renovação se transformaram em um verdadeira novela. O apresentou à equipe do jogador três propostas que foram recusadas. Em todas as ocasiões o staff de Dodi não ficava satisfeito com os valores propostos, até que uma contraproposta foi feita.

Hoje em dia, Dodi ganha R$ 70 mil por mês do Fluminense e, para a renovação, foi pedido um aumento de forma que ele passasse a receber R$ 270 mil, e mais luvas de R$ 2 milhões para a assinatura de um contrato de quatro anos. Mário Bittencourt, presidente tricolor, segundo o GE.com, ofereceu ao jogador o memso tempo de contrato, mas com salário inicial de R$ 150 mil, aumento para R$ 170 mil no segundo ano, R$ 190 mil no terceiro e R$ 220 mil no quarto, além de uma comissão acima do mercado para os empresários do jogador, segundo o Uol.

Nesta quinta-feira, houve uma reunião entre as partes para a definição do contrato de Dodi. De acordo com o Uol, durante a conversa, o Flu chegou muito próximo aos valores pedidos pelo jogador, mas a proposta foi negada pelo staff, sob argumento de que o volante já está negociado com um clube estrangeiro. O clube, na nota oficial, criticou a postura do jogador e de seus empresários que, há algum tempo, já estariam conversando com outros clubes.

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

"Embora o clube tenha insistido, por diversas vezes, em uma resposta, seus empresários só atenderam a este chamado hoje, a um dia do encerramento da janela de contratações, causando grande prejuízo operacional ao clube. Segundo os representantes, mesmo que o clube oferecesse uma nova proposta hoje, não adiantaria, pois a decisão já estava tomada havia tempo.O Fluminense já havia sido alertado, ainda em setembro, de que os empresários do jogador o ofereciam a diversos clubes ao mesmo tempo em que negociavam a permanência do atleta, em atitude que não condiz com a ética que se espera de qualquer um que se relacione com o clube", diz parte da nota.

O Uol diz que, pessoas ligadas ao jogador, garantem que o suposto clube estrageiro com o qual Dodi está acertado é um blefe dos empresários e que seu destino é, na verdade, o Ceará. Com isso, o clima ficou pesado, já que o clube enxerga a postura do staff como uma forma de alavancar o preço do jogador.

Desta forma, o clube informou que dodi não faz mais parte do elenco, embora seu contrato se estenda até 31 de dezembro. Assim, o jogador vai treinar separado do restante do time e não entra mais em campo pelo Flu - com a duração do vínculo ele ainda poderia atuar em mais seis partidas do Tricolor no ano.

O Fluminense visita o vice-líder no domingo (22), às 18h15 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.