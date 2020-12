Sem Neymar, outro brasileiro ganha força no PSG: Rafinha

Titular no time misto, brasileiro deu assistência e foi destaque na vitória sobre o Montpellier por 3 a 1

Sem Neymar e Marquinhos, poupados para o duelo decisivo contra o Istanbul, pela última rodada da fase de grupos da , o teve como principal destaque na vitória sobre o por 3 a 1 no sábado (5), o meia Rafinha, que assistiu Moise Kean no segundo tento marcado.

"Conheço o Rafinha há muitos anos, é um jogador que mostra sua qualidade desde os tempos de . Ele é um cara extraordinário, muito inteligente, super humilde, atencioso. Fez uma boa partida em Manchester, outro jogo incrível e estou muito feliz por ele", apontou o técnico alemão.

Líder isolado da , o PSG chegou à nona vitória em 13 rodadas, com 28 pontos.

Rafinha ganha força no PSG

Anunciado de última hora na janela de transferências, Rafinha assinou com o PSG até junho de 2023, após acertar a sua saída do Barcelona.

Com grande visibilidade, o brasileiro tem sido o principal nome do meio-campo parisiense, mostrando-se disponível e criativo com a bola durante o duelo contra o Montpellier. Uma partida de referência para quem já havia se destacado contra o no meio da semana.

Com Di Maria, Rafinha foi acima de tudo o líder técnico do PSG. Ele confirma partida após partida que pode se tornar uma parte importante do time. É agora uma alternativa de luxo e que agora pode lhe render outras perspectivas.